Джош Томсон: «После коронавируса легкие Чимаева испорчены»

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что в поздних раундах 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) будет уступать третьему номеру рейтинга Роберту Уиттакеру (25-7).

«Если бой закончится в первых двух раундах, то, скорее всего, победит Чимаев, но не исключаю и победу Уиттакера, потому что Чимаев дерется очень неосторожно, — сказал Томсон на подкасте Weighing In. — Он дерется так опрометчиво. Это очень зрелищно для фанатов, я не осуждаю это, потому что мне это нравится. Я не пропущу бой Чимаева. В нем есть что-то такое, что заставляет людей смотреть на его бои. Это его агрессивность, его беспечность, его бесшабашность. То, как он говорит, очень по-хабибски… За его боем интересно наблюдать.

Я просто не верю, что он стал прежним после ковида. Его легкие, я думаю, испорчены. И у него есть какие-то глубинные проблемы, которые он просто не смог решить, так что, надеюсь, он их решит, но если этот бой перейдет в третий, четвертый и пятый раунды, то преимущество будет на стороне Уиттакера».

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.