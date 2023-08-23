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Сегодня, 14:44

Ермеков рассказал об отмене боя с Шлеменко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель чемпионских поясов Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков рассказал об отмене боя с Александром Шлеменко.

«Сам тоже в шоке. Это значит, что Александру Шлеменко не нужны конкурентные бои. У меня пока нет конкретных вариантов с другими потенциальными соперниками на следующий бой», — приводит слова Ермекова Legalbet.kz.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ural FC планировала организовать поединок между Ермековым и Шлеменко в рамках своей лиги. Однако бой в итоге не состоялся.

После чего, глава лиги Top Fight Марат Сидикеев заявил, что Александр Шлеменко выйдет в октагон с другим казахстанцем — Куатом Хамитовым.

21 июля Шлеменко провел поединок в Омске на SFC 8 против бразильца Алекса Оливейры, над которым одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

На счету Ермекова 17 побед и 5 поражений в ММА. В активе Шлеменко 61 победа, 15 поражений и 1 ничья.

Источник: https://legalbet.kz/news/ermekov-o-poedinke-ahmetov-shlemenko-znachit-aleksandru/
Александр Шлеменко
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