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Сегодня, 11:00

Гаджиев не ожидал, что Царукян так быстро одержит победу над Дариушем

Константин Белов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Армана Царукяна над американцем Бенэилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Остине. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

«Это был его день и точно не день Дариуша. Неожиданно, что Царукян выиграл так быстро. Думал, что Дариуш навяжет ему полноценный пяти раундовый бой. Но все к лучшему. Теперь главный вопрос, что дальше для Царукяна», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
Камил Гаджиев
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