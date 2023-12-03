Гаджиев не ожидал, что Царукян так быстро одержит победу над Дариушем

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Армана Царукяна над американцем Бенэилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Остине. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

«Это был его день и точно не день Дариуша. Неожиданно, что Царукян выиграл так быстро. Думал, что Дариуш навяжет ему полноценный пяти раундовый бой. Но все к лучшему. Теперь главный вопрос, что дальше для Царукяна», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.