Гаджиев — о реванше Царукян — Махачев: «Этот вызов очевиден»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о желании российского бойца Армана Царукяна провести реванш с чемпионом UFC в легкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Этот вызов очевиден. Царукян начал свою карьеру в UFC с того, что проиграл Махачеву. При этом сумел навязать ему конкурентный бой. И конечно, этот возможный реванш будет одним из лейтмотивов карьеры Царукяна. Если он выиграет еще раз, думаю, что UFC даст ему бой за титул. Поэтому реванш Махачев — Царукян возможно не за горами», — сказал Гаджиев «СЭ».

3 декабря на турнире UFC в Техасе Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде. Теперь на счету Армана 21 победа и три поражения. Махачев — действующий чемпион в легком весе.

В последнем поединке в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби он нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде. Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Махачев тогда победил решением судей.