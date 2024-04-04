Генри Сехудо: «Порье — легкий соперник для Махачева»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) предполагает, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) без проблем одолеет третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Ислам Махачев сделал правильный выбор, потому что теперь он будет драться в июне, и теперь ему достался более легкий соперник. Я не говорю, что Порье — легкий соперник, просто его стиль удобен Исламу. Мой главный вопрос Порье — как ты будешь драться с Исламом и при этом не повторять прошлых ошибок. Я советую тебе пригласить в свой лагерь новых людей», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Порье нокаутировал 12-го номера рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.