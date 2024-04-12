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Сегодня, 13:10

Иржи Прохазка — Александр Ракич: дата и время начала боя турнира UFC 300

Прохазка и Ракич подерутся в турнире UFC 300 14 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Александр Ракич.
Александр Ракич.
Фото Global Look Press
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Чешский боец полутяжелого веса Иржи Прохазка подерется с представителем Австрии Александром Ракичем в турнире UFC 300 14 апреля. Их поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». Бой начнется примерно в 04.30 по московскому времени.

На счету 31-летнего Прохазки в смешанных единоборствах 29 побед, 4 поражения и 1 ничья. У 32-летнего Ракича, у которого сербское происхождение, 14 побед и 3 поражения в ММА.

Посмотреть видеотрансляцию боя Прохазка — Ракич можно будет в прямом эфире и бесплатно на каналах «Матч Боец» и «Матч ТВ». В онлайн-сервисе UFC Fight Pass по подписке зрители смогут увидеть весь турнир в Лас-Вегасе UFC 300.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий боя Прохазка — Ракич и других поединков турнира UFC 300.

UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Александр Ракич
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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