Чешский боец полутяжелого веса Иржи Прохазка подерется с представителем Австрии Александром Ракичем в турнире UFC 300 14 апреля. Их поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». Бой начнется примерно в 04.30 по московскому времени.

На счету 31-летнего Прохазки в смешанных единоборствах 29 побед, 4 поражения и 1 ничья. У 32-летнего Ракича, у которого сербское происхождение, 14 побед и 3 поражения в ММА.

Посмотреть видеотрансляцию боя Прохазка — Ракич можно будет в прямом эфире и бесплатно на каналах «Матч Боец» и «Матч ТВ». В онлайн-сервисе UFC Fight Pass по подписке зрители смогут увидеть весь турнир в Лас-Вегасе UFC 300.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий боя Прохазка — Ракич и других поединков турнира UFC 300.

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