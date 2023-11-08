Конор высмеял Махачева: «Пойман на стероидах»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на первое место чемпиона легкого веса Ислама Махачева (25-1) в рейтинге pound for pound.

«Был наглухо нокаутирован, пойман на стероидах. И в настоящее время занимает первое место в рейтинге P4P. Ну что за спорт», — написал Макгрегор в соцсети X, после чего удалил сообщение.

Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от категории вскоре после того, как стало известно, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) получил травму и не сможет принять участие в бою на UFC 295.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.