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20 марта, 10:43

Мачаев: «Эдвардсу будет тяжело попасть по Махачеву»

Алина Савинова
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Боец ММА Мурад Мачаев поделился мнением о том, стоит ли Исламу Махачеву подниматься в весе и драться с Леоном Эдвардсом в полусреднем весе.

«Я думаю, что стоит. Это еще одна большая цель, большой пункт, которого нет в нашем зале. Эту цель нужно достичь, поставить галочку. Ислам меньше всех в UFC пропускал удары. Сначала по Махачеву нужно попасть. От лаки панча никто не застрахован. Эдвардсу будет тяжело. Леон — это ярко выраженный ударник. Его проблема — ударка. Он не работает коленями и локтями. Кроме того, он не является панчером, у Эдвардса нет сильного удара. Он много побед одерживал решениями, у него много скучных боев. В поединке с Камару Усманом у Эдвардса залетел лаки панч», — цитирует Мачаева Metaratings.ru.

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и одно поражение в ММА. В активе 32-летнего Эдвардса 22 победы и три поражения.

Источник: Metaratings.ru
Ислам Махачев
Леон Эдвардс
ММА
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