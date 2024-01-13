Российский боец ММА полутяжелого веса Магомед Анкалаев проведет поединок против бразильца Джонни Уокера на турнире UFC Vegas 84 в ночь на 14 января. Их бой на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) начнется примерно в 04.30 — 05.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Анкалаев — Уокер в прямом эфире будет доступна на каналах «Матч ТВ» (бесплатно в телеэфире и на сайте matchtv.ru) и «Матч Боец». Увидеть трансляцию также можно будет по подписке в платном сервисе UFC Fight Pass.

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У 31-летнего Анкалаева в профессиональном ММА — 17 побед, одно поражение и одна ничья. Еще один поединок россиянина был признан несостоявшимся. В октябре 2023 года судьи остановили его бой с Уокером на турнире UFC 294 из-за запрещенного удара коленом у сетки.

На счету 31-летнего Уокера в карьере — 20 побед, семь поражений и один поединок без результата.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию