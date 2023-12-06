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Сегодня, 14:55

Анкалаев: «Я финиширую Уокера в течение трех раундов»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) заявил, что его следующий поединок станет лучшим в карьере.

«Мой следующий бой будет лучшим. Я финиширую этого парня в течение трех раундов. Уокер, будь готов к войне, не сдавайся, пожалуйста», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев подерется с Джонни Уокером (21-7) 13 января 2024 года на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что Уокер не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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