Махачев ответил Оливейре: «Все, что ты говоришь, не имеет смысла»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) ответил экс-чемпиону в легком весе Чарльзу Оливейре (34-9), который сказал, что проводить реванш с россиянином в Абу-Даби — это несправедливо.

«Чарльз, я просил провести бой в США летом, но у UFC другие планы. Я такой же боец, как и ты, никогда не ставил UFC условий и дрался там, где они предлагали. Мой последний бой прошел в Австралии на родине претендента. Все, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в соцсети X.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.