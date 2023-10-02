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Сегодня, 09:30

Майкл Биспинг рассказал, заслуживают ли братья Диас места в Зале славы UFC

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что рано или поздно братья Диас будут включены в Зал славы UFC.

«Заслуживают ли эти ребята быть в Зале славы? Боже мой, конечно. Без тени сомнения. Оба. Я думаю, что Ник Диас и Нейт Диас, безусловно, заслуживают того, чтобы быть там, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Нейт Диас, конечно, является мировой легендой. Победа над Макгрегором и поражение Макгрегору стали одними из самых громких в истории, и люди просто обожают этого парня. Они любят смотреть его бои. Они заслуживают того, чтобы их помнили через 20, 30, 40, 50, 100 лет. Они два самых агрессивных, азартных, всегда готовых, опасных во всех областях, с отличными ударами, потрясающими приемами бойца. Как мы можем забыть об этих ребятах?»

Конор Макгрегор (22-6) и Нейт Диас (21-13) дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Нейт Диас
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