Монсон: «США приняли мой отказ от гражданства. Рад, что больше не являюсь частью Америки»

Боец ММА Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, заявил «СЭ», что в США приняли его отказ от американского паспорта.

«Я отказался от американского гражданства в мае, но только сейчас США приняли мой отказ. Я очень рад, что больше не являюсь частью Америки. Это облегчение», — сказал Монсон «СЭ».

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.