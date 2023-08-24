Нганну: «Первый бой с Миочичем — лучший бой в моей карьере»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) признался, что поражение экс-чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу (20-4) перезагрузило его карьеру.

«Мне никогда не нравилось заниматься ММА, пока я не получил контракт с UFC, — сказал камерунец в интервью Hotboxin'. — Тогда я подумал, что мне нужно сделать все правильно. Нельзя делать что-то наполовину. Именно в этот момент я по-настоящему погрузился в ММА.

Я получил контакт с UFC и понял, что это уже не просто развлечение. Нужно идти до конца. Вот тут-то я и понял: «Ладно, я буду этим заниматься». Поначалу мне все ?казалось легким. Я просто выходил на бой, у меня не было никакого опыта, но я нокаутировал людей. В какой-то момент я перестал упорно тренироваться, пока не получил бой со Стипе Миочичем. Это был мой первый настоящий бой. Я проиграл тот бой, и с того момента я все понял. На данный момент это лучший бой в моей карьере, который при этом закончился не так, как я хотел.

Бой со Стипе стал моим лучшим боем, потому что после него я осознал, что такого больше не повторится, и я знал, почему. Я знал, каково это — оказаться на глубине, искать кислород, чтобы дышать. Я не подготовился к этому бою должным образом. Все было неправильно, но я бы не понял этого, если бы выиграл".

Нганну проиграл Миочичу 20 января 2018 года на UFC 220 единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Спустя три года Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде на UFC 260.