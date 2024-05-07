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Сегодня, 12:40

Орловский: «Махачев другой породы, он точно победит Порье»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-23) уверен, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) без проблем одолеет третий номер рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

«99,9 процента, что победит Ислам, — сказал Орловский в соцсетях. — Да, Порье из моего зала, он упорно тренируется, но Махачев, как говорят американцы, другой породы. Не знаю, победит ли он досрочно, но точно победит. В ближайшее время никто не сможет с ним конкурировать».

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

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