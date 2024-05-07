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Сегодня, 13:10

Деметриус Джонсон: «Мокаев победит Пантожу»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) считает, что у шестого номера рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммада Мокаева (12-0) есть все шансы на то, чтобы победить чемпиона наилегчайшего веса Александра Пантожу (28-5).

«Я думаю, что если дать Стиву Эрцегу еще год или два, то думаю, что он победит Пантожу. В этом и заключается проблема дивизиона полулегкого веса — в том, что там не так много атлетов. Теперь у нас есть Мокаев. Я думаю, что Мокаев может победить Пантожу, потому что, во-первых, он лучше работает на ногах. Во-вторых, у него лучше борцовский опыт. В-третьих, он будет и драться в стойке, и бороться», — сказал Джонсон на своем YouTube-канале.

Пантожа победил 10-го номера рейтинга австралийца Стива Эрцега (12-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Бой состоялся 4 мая на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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