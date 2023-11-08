Перейра: «Для меня большая честь представлять всех кикбоксеров в ММА»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) гордится, что он, будучи кикбоксером, добился больших успехов в MMA.

«Для меня большая честь представлять всех кикбоксеров в ММА, — приводит слова Перейры Sports Illustrated. — Можно заниматься кикбоксингом и быть успешным в ММА, и я это доказываю. Время, проведенное в GLORY, очень ценно для меня. Оно подготовило меня к ММА. Сейчас я получаю удовольствие и хочу видеть больше кикбоксеров в ММА».

Иржи Прохазка (29-3) и Перейра подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.