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Сегодня, 13:50

Петтис рассказал, заслуживает ли Махачев первого места в рейтинге pound for pound

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (25-14) считает, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) должен быть первым номером рейтинга pound for pound.

«Джон Джонс — лучший боец в мире с тех пор, как он начал выступать в UFC. Я тренировался с этим парнем. Никто не тренируется так, как он, учитывая, сколько общественного давления оказывается на него. Я согласен с отцом Хабиба, который сказал, что Джонс — это дар божий. У этого чувака нет слабых мест. Он хорош как в ударке, так и в борьбе. Джонс — лучший боец в истории», — сказал Петтис в интервью Джеймсу Линчу.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Ислам Махачев
Энтони Петтис
UFC
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