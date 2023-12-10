Ренато Мойкано и Дрю Добер подерутся 3 февраля 2024-го

13-й номер рейтинга UFC в легком весе бразилец Ренато Мойкано (17-5) встретится с 15-м номером рейтинга в легком весе американцем Дрю Добером (27-12) 3 февраля 2024 года на UFC Fight Night 235 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США. Об этом заявил бразилец в соцсетях.

Мойкано в последний раз дрался в ноябре 2022-го. Он одолел Брэда Ридделла (10-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся на UFC 281 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Добер победил Рикки Гленна (22-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 229. Турнир состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, США.