Хирамагомедов объяснил, почему ударил судью после боя брата на Ural FC 5

Российский боец ACA Гаджимурад Хирамагомедов, брат Гамзата Хирамагомедова, рассказал, по какой причине ударил судью головой после поединка Гамзата на турнире Ural FC 5.

«Судье кричат раз пять, что он по затылку бьет, а он ноль внимания. Потом берет в конце боя останавливает, когда там идет действие. Поэтому чуть так отреагировал после поединка. Что мне судья ответил? Стоял мычал, что он может ответить. Гамзат был недоволен ранней остановкой. Он говорил, почему так рано остановили бой. Сейчас Гамзат поедет, напишет апелляцию. Если ее примут, примут, если нет, дальше будем идти», — приводит слова Гаджимурада MMA.Metaratings.ru.

Гамзат Хирамагомедов 9 декабря в Москве на турнире Ural FC 5 провел поединок против Руслана Шамилова. В этом противостоянии Гамзат потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. На его счету девять побед и четыре поражения.