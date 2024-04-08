Джо Роган: «Конор запросто может стать кинозвездой. Держу пари, Гай Ричи сейчас с ним на связи»

Комментатор UFC Джо Роган высоко оценил актерское мастерство экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в фильме «Дом у дороги».

«Он мог бы сыграть самого себя в куче фильмов. Держу пари, Гай Ричи сейчас с ним на связи. Слушай, Конор Макгрегор мог бы запросто стать кинозвездой. Если «Скала» [Дуэйн Джонсон] может это сделать, вы думаете, что Конор Макгрегор не сможет? На 100 процентов он сможет, и он чертовски интересный персонаж. Я обязательно посмотрю фильмы с его участием», — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience.

Основанный на культовой классике 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли, новый «Дом у дороги» рассказывает о бывшем бойце UFC, который устраивается работать вышибалой в шумный приморский бар во Флорида-Кис. Там он сталкивается с персонажем Макгрегора — наемником по имени Нокс. По ходу фильма они несколько раз вступают в бой.