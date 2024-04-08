Турнир UFC 300 пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 14 апреля 2024

В ночь на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начнется турнир с прелимов в 03.00 по московскому времени, основной карт стартует в 05.00 мск.

В главном событии ивента состоится поединок между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом. В соглавном событии вечера подерутся Чжан Вэйли и Янь Сяонань.

Также на турнире выступит россиянин Арман Царукян. 27-летний боец выйдет против бразильца Чарльза Оливейры.

Планировалось, что на UFC 300 состоится бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском. Однако миллиардеры не смогли договориться о проведении схавтки.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта