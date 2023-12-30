Российский боец Павлович заявил, что не намерен переезжать в США

Третий номер рейтинга тяжелого веса UFC, российский боец Сергей Павлович поделился мнением о потенциальном переезде в США.

«Нет-нет. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало — где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться — да. А жить — нет», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

12 декабря на турнире UFC 295 Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой проходил завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.