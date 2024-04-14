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Сегодня, 20:03

Сарнавский считает, что Холлоуэй будет фаворитом в бою с Топурией

Алина Савинова
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Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский оценил шансы на победу Макса Холлоуэя над чемпионом UFC в полулегком весе Илией Топурией.

«Будет интересно узнать, как Илия Топурия будет выглядеть против Холлоуэя на дистанции пять раундов. Топурия — молодой и голодный. Макс хорошо сохраняет дистанцию, передвигается, проваливает соперников. Этого не отнять. Боксирует хорошо. Илия тоже хорош, но фаворитом назвал бы Макса. Чувствую, что он может решить в поздних раундах. Не нокаутом, а забрать бой судейским решением», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

13 апреля Холлоуэй победил Джастина Гейджи глухим нокаутом в поединке за титул BMF. После своей победы он выразил желание подраться с Илией Топурией.

Источник: Metaratings.ru
Александр Сарнавский
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
ММА
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