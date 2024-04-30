Шон Стрикленд: «Мне надоело видеть иностранные флаги в Америке»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) осудил тех, кто живя в США, выставляет на улицы флаги иностранных государств.

«Мне так надоело видеть иностранные флаги в Америке. Я не понимаю. Вы покинули свою коррумпированную страну, чтобы приехать в США, и до сих пор превозносите то, от чего бежали? Хуже всего, когда латиноамериканцы, родившиеся в Америке, ходят под мексиканским флагом. Где же ваша лояльность. Просто вернитесь назад. Наслаждайтесь своим иностранным флагом», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд подерется с Пауло Костой (14-3) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.