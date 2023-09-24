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Сегодня, 10:04

Тони Фергюсон отреагировал на анонс его боя с Пэдди Пимблеттом

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) дал понять, что он доволен тем, что его следующим соперником станет 28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (20-3).

«Да, черт возьми! 16 декабря, Лас-Вегас, UFC 296! Давайте продадим этот гребаный турнир! Прайм Тони загружается. Скоро увидимся, чемп CSO», — написал Фергюсон в соцсети X.

Фергюсон проиграл шесть последних поединков. В последнем бою он уступил Бобби Грину (30-14) сабмишном за несколько секунд до конца заключительного раунда. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
Тони Фергюсон
UFC
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