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Сегодня, 11:09

Тренер Алджамейна Стерлинга назвал его вероятного следующего соперника

Давид Хачатрян
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Рэй Лонго, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (23-4), заявил, что Стерлинг, вероятно, проведет дебютный бой в полулегком весе против седьмого номера рейтинга Келвина Каттара (23-7).

«Бой с Холлоуэем не состоится, это я вам точно могу сказать. Насколько я понимаю, у них есть большие планы на Холлоуэя. Я не знаю, что UFC собирается сделать для Стерлинга. Он хочет бой с Каттаром, и это был бы сумасшедший бой. Я всегда был большим поклонником Келвина Каттара. Но если говорить с Алджо, то он хочет боев, которые продвинут его к титулу. У него есть несколько путей, по которым он может пойти, но сейчас, на данном этапе карьеры, он хочет драться с лучшими из лучших», — сказал Лонго на The Anik & Florian Podcast.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
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