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20 октября, 23:29

Тренер Царукяна уверен, что боец победит Уокера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Торосян, тренер легковеса Армана Царукяна, выразил убеждение, что Магомеду Анкалаеву не составит труда победить Джонни Уокера.

«Не думаю, что у Джонни Уокера что-то получится в этом бою. Анкалаев достаточно сильный физически и техничный для такого веса. Он четко держит дистанцию, очень тяжело бьет. Уокер — боец нестандартный, но Анкалаев подберет ключи и переедет в одну калитку», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.

31-летний Анкалаев последний поединок провел против Яна Блаховича в декабре 2022 года на турнире UFC 282. В этом противостоянии, продлившемся всю дистанцию, была зафиксирована ничья. На счету Магомеда 17 побед, одно поражение и одна ничья.

31-летний Уокер в последний раз выходил в октагон против Энтони Смита в мае 2023 года на турнире UFC on ABC 4. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Джонни единогласным решением судей. В его активе 21 победа и семь поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-carukyana-ankalaev-pereedet-uokera-v-odnu-kalitku-296951/
Арман Царукян
Джонни Уокер
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