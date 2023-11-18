Турнир UFC Fight Night 232 состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 18 ноября. В главном событии вечера американец Брендан Аллен проведет поединок в среднем весе против шотландца Пола Крэйга. Также в этот вечер в октагон выйдет российский боец Денис Тюлюлин против британца Кристиана Данкана.

Турнир начнется в 22.00 по московскому времени. Бой Тюлюлин — Дункан ожидается в 23.40 мск. Основной кард стартует в 1.00 мск.

Основной кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 1.00 мск. Также следить за UFC Fight Night 232 в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

Изначально планировался рейтинговый бой между Данканом и Сезаром Алмейдой, однако бразилец выбыл из-за неотложной операции в связи с инфекцией. Россиянин согласился выйти на замену.

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