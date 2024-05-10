Турнир UFC Fight Night пройдет в воскресенье, 12 мая, на арене Enterprise Center в Сент-Луисе (США). Главным событием вечера станет бой Деррик Льюис — Родриго Насименто.

Первый бой предварительного карда начнется в 23:00 11 мая, основной кард стартует в 02:00 по московскому времени уже 12 мая. Ориентировочное время начала поединка Вячеслава Борщева — 01:30 (мск), Нурсултона Рузибоева — 04:00 (мск).

Деррик Льюис (27-12-0, США) — Родриго Насименто (11-1-0, Бразилия);

Нурсултон Рузибоев (34-8-2, Узбекистан) — Хоакин Бакли (18-6-0, США);

Алонзо Мэнифилд (15-3-1, США) — Карлос Ульберг (9-1-0, Новая Зеландия);

Диего Феррейра (18-5-0, Бразилия) — Матеуш Ребецки (19-1-0, Польша);

Алекс Касерес (21-14-0, США) — Шон Вудсон (11-1-1, США);

Вальдо Кортес-Акоста (11-1-0, Доминикана) — Робелис Деспанье (5-0-0, Куба).

В прямом эфире следить за трансляцией турнира UFC Fight Night можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на онлайн-сервисе UFC Fight Pass и Okko Sport.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Vegas 91. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.