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Сегодня, 13:08

Умар Нурмагомедов планирует провести бой против Сэндхагена летом

Алина Савинова
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, рассказал о планах спортсмена на следующий поединок.

«Мы работаем над боем Умара. Он будет драться в июле, либо в августе в Абу-Даби. Скорее всего, это будет Сэндхаген, над этим работают», — приводит ТАСС слова Магомедова.

Последний свой поединок Нурмагомедов провел 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США. Тогда он победил Бекзата Алмахана единогласным решением судей.

Всего на счету 28-летнего россиянина 17 побед и ни одного поражения. В активе 32-летнего Сэндхагена 17 побед и 4 поражения.

Источник: ТАСС
Умар Нурмагомедов
ММА
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