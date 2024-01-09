В Сети появилось видео, где Хабиб Нурмагомедов оказался в нокдауне

На YouTube-канале «Ушатайка» выложена видеозапись открытого чемпионата Дагестана по боевому самбо 2007 года, в котором принял участие 19-летний Хабиб Нурмагомедов.

На видео сохранилось три поединка с участием Нурмагомедова. Его соперниками в категории до 68 кг были Эльдар Эльдаров, Хамис Мамедов и Абухасан Исаев.

Исаеву удалось потрясти Нурмагомедова ударом ногой в голову, после чего тот присел на корточки. Это единственный сохранившийся на видео боевой эпизод, где Хабиб оказался в нокдауне. После этого ничего подобного с Нурмагомедовым не случалось. Тот поединок будущий чемпион UFC в результате выиграл, а на турнире занял третье место (первым в его весовой категории стал Рустам Хабилов).

Через год Хабиб дебютировал в профессиональных ММА, в 2018-м стал чемпионом UFC в легком весе, а в 2020-м — завершил карьеру. У Исаева, согласно сайту Tapology, лишь один бой в проф. ММА — поражение от Сергея Ткаченко решением большинства на турнире Tsumada Fighting Championship в августе 2007 года.