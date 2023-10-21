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Сегодня, 14:45

Биография Магомеда Анкалаева: жизнь и карьера россиянина в UFC

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Боец Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
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История бойца из Дагестана.

Магомед Алибулатович Анкалаев
Дата рождения: 2 июня 1992 года
Место рождения: Россия, Махачкала
Вид спорта: ММА
Рост: 191 см
Категория: полутяжелый вес (93 кг)
Статистика боев (на 21 октября 2023-го) в ММА: 17-1-1

Детство и юность Магомеда Анкалаева

Будущий боец UFC родился в Шамильском районе в селении Телетль. Там же, в Дагестане, прошло раннее детство спортсмена — в кругу близких и друзей. Всего у родителей Анкалаева было пятеро детей. Национальность Магомеда — аварец.
«В горах все почти одно и то же делают. Домохозяйство, кто чем может помогает родителям, а остальное время сам. В горах как бывает: у нас аулы, у каждого свои друзья, своя толпа. Это хорошие годы, но сейчас вспоминать тяжело», — рассказал Магомед о своем детстве в интервью «СЭ».

Магомед Анкалаев. «Думал, я уже не вернусь, не буду драться». Анкалаев — о жизни и единственном поражении

После окончания школы Анкалаев переехал в Махачкалу, чтобы получить высшее образование в сфере спорта. В первый год у него не получилось поступить в тот университет, в который он хотел. Этот год Магомед учился в другом месте и ходил на курсы, а затем все-таки попал на факультет физической культуры и спорта Дагестанского государственного университета.

В университетские годы началась спортивная карьера Анкалаева. Его старший брат занимался греко-римской борьбой, показывал хорошие результаты. Он стал брать с собой в зал Магомеда, который тоже втянулся в серьезные занятия.

«С этого у меня началась спортивная карьера. Я всегда занимался спортом в селении. Занимался волейболом, вольной борьбой. Когда я окончил девятый класс, получилось, что отец заболел, скончался. После этого я в семье старший, все ложилось на меня, поэтому я много трудился и добивался успеха. Нас (детей в семье. — Прим. «СЭ») пятеро — у меня есть братишка и старшие сестры», — рассказал Анкалаев в интервью «СЭ».

Спортивная карьера Магомеда Анкалаева

В университетские годы спортсмен начал активно тренироваться и выступать на любительском уровне. Магомед изначально занимался греко-римской борьбой, потом переключился на другие единоборства.

«Во время учебы я, можно сказать, нашел себя. Я начал усердно заниматься, начал выступать в разных любительских ММА, и у меня стало получаться. Можно сказать, я не проигрывал ни разу избиением — или болевым проигрывал, или по боевому самбо. Там бывают такие броски: один бросок, и ты проигрываешь», — заявил Анкалаев «СЭ».

За достижения в боевом самбо Магомед был удостоен звания мастера спорта. Затем спортсмен стал выступать в любительских ММА. Он становился чемпионом России и мира, Союз ММА признал его лучшим бойцом 2015 года.

Магомед Анкалаев. «Если надо будет зарезать животное на мясо — зарежу». Интервью с Магомедом Анкалаевым

Начиная с 2014 года Анкалаев выступает на профессиональном уровне. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций WFCA, Oplot Challenge и других. Россиянин владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. В октагоне UFC Магомед дебютировал в марте 2018 года: он привлек внимание промоушена, одержав в ММА десять побед без единого поражения.

Дебютный поединок в UFC Анкалаев провел в Лондоне с шотландцем Полом Крейгом. Россиянин доминировал над своим соперником на протяжении всего боя, был лучше в стойке и в партере, но за секунду до окончания боя сдался после удушающего приема (треугольник). Это было первое поражение в его профессиональной карьере.

«Это поражение изменило мою жизнь. Мне первоначально было очень тяжело. Я после него месяц не выходил, где есть люди. Я уезжал в Хасавюрт, где моя мама живет, и остался там. Я думал, я уже все — не вернусь, не буду драться. В течение этого месяца я начал осознавать, понимать, что это не от меня [зависит], я сделал все, что мог, но это была воля Всевышнего. И меня это отпустило. Я решил вернуться, пришел в зал и начал пахать, не жалея сил, себя. Я всегда оставлял все в зале, и пришел результат», — так боец описание это поражение в интервью «СЭ».

Фото Соцсети

В октябре 2017 года Анкалаев подписал с UFC долгосрочный контракт. До UFC 294 в рамках промоушена Магомед провел 11 поединков, проиграл только в первом из них, одержал девять побед и получил право на бой за вакантный титул чемпиона в своем дивизионе. Чемпионский поединок с Яном Блаховичем на UFC 282 в Лас-Вегасе 10 декабря 2022 года прошел с преимуществом россиянина и решением судей завершился вничью, а босс лиги Дана Уайт остался недоволен зрелищностью схватки.

Отца российского бойца не стало, когда ему было девять. Мама поддерживает сына, хоть и не смотрит поединки с участием Магомеда.

«Это самое тяжелое. Я знаю, что мама переживает. Она не смотрит мои бои. Когда я уже уезжаю за неделю, я знаю — у нее не бывает настроения. Она переживает постоянно, звонит. Я всегда ей говорю: «За меня не переживайте. Зачем за меня переживать? Я же знаю, на что я иду, и от нас ничего не зависит. Я убежден, моя вера убеждает меня, что от меня ничего не зависит. Так как мы создаем причины, и Всевышний дает результат», — сказал Анкалаев «СЭ».

Магомед Анкалаев. «Для некоторых бойцов уход USADA — хорошо. Меня же это не волнует — я за чистый спорт». Анкалаев перед UFC 294

Достижения Магомеда Анкалаева (на 21 октября 2023-го)

  • обладатель премии «Выступление вечера» в UFC (три раза)

  • вторая по продолжительности победная серия в истории UFC в полутяжелом весе (9 боев)

  • чемпион WFCA в полутяжелом весе и одна успешная защита титула

  • чемпион мира ММА среди любителей

  • чемпион России по ММА среди любителей

  • мастер спорта России международного класса

Стиль Магомеда Анкалаева

Российский боец неоднократно выигрывал поединки тактикой «граунд-энд-паунд» — стягивание соперника в партер и дальнейший контроль в этой позиции с добиванием. В стойке Магомед активно использует удары ногами в голову и корпус, но почти не пробивает лоукики (по ногам).

«Я обычно работаю вторым номером. А этот удар (лоукик. — Прим. «СЭ») зависит от того, в каком номере я работаю — первым или вторым», — так ответил на вопрос о своей манере ведения поединка Анкалаев.

Боец Магомед Анкалаев.
Фото Соцсети

Личная жизнь Магомеда Анкалаева

Анкалаев является достаточно закрытым человеком. В интервью он обычно немногословен, а также не привык делиться подробностями своей личной жизни. В социальных сетях он делится в основном фотографиями с тренировок или турниров, а также снимками с другими бойцами. Поэтому информации о том, есть ли у Магомеда супруга или дети, в открытых источниках нет.

Магомед Анкалаев. «Для некоторых бойцов уход USADA — хорошо. Меня же это не волнует — я за чистый спорт». Анкалаев перед UFC 294

Где живет Магомед Анкалаев

Россиянин много времени проводит в Лас-Вегасе — из-за тренировок. Однако обзаводиться недвижимостью на территории США боец не спешит. Анкалаев считает своим домом родной Дагестан, где он постоянно проживает.

«Для меня дом — это Дагестан. Когда я здесь тренируюсь, меня очень сильно тянет домой. Вегас — это не мое. Тренироваться здесь хорошо, но жить... Лучше Дагестана места не будет», — заявил Магомед «СЭ».

Социальные сети Магомеда Анкалаева

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* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Магомед Анкалаев
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