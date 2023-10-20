Противостояние Махачева и Волкановски круче, чем Хабиб — Конор. Бой с ирландцем цеплял лишь грязным трештоком

Исламу еще есть что доказывать австралийцу.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294. Для многих поклонников единоборств из России и других стран, где говорят на русском языке, бои на «Этихад Арене» — самое ожидаемое событие года. Но если сначала все находились в предвкушении поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, то за 11 дней все поменялось, и теперь нам предстоит посмотреть реванш Ислама с Алексом Волкановски. Противостояние Махачева и Волкановски уже вошло в историю — и во многом оно даже превосходит легендарный бой Хабиба с Конором Макгрегором.

Что касается принципиальности, то бой Хабиба с ирландцем перешел все допустимые границы, но тем лучше для Махачева и Волкановски. Ислам и Алекс бьются с уважением друг к другу и не допускают взаимных оскорблений, при этом в их противостоянии много напряжения. Достаточно вспомнить ситуацию после первого поединка, когда одноклубник Волкановкски Дэн Хукер обвинил Махачева в использовании запрещенных капельниц. Тогда ситуация впервые вышла за рамки просто спорта, но сам Алекс обошелся без резких и необдуманных заявлений.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Фото Getty Images

Нельзя сказать, что Волкановски стал своим Конором для Махачева, но можно быть уверенным, что Макгрегор такую оппозицию Хабибу не дал бы даже на своем пике. Спортивная составляющая противостояний Ислама и Алекса точно интереснее столкновения Хабиба и Конора — с этим глупо спорить.

Бой Хабиба и Конора был классическим противостоянием борца и ударника. Бокс Орла прилично уступает скиллам Махачева в стойке, а Макгрегор, хоть и проиграл Хабибу только в четвертом раунде, раньше тех же Порье и Гэтжи, просто выживал под давлением Хабиба. В отличие от Волкановски, который в первом бою вставал после тейкдаунов Ислама так, будто всегда выступал в легком весе. При этом до боя с Алексом Махачев доминировал над соперниками в партере не менее убедительно, чем Хабиб, а Волкановски отлично продемонстрировал ударные навыки в трилогии с Максом Холлоуэем.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото Getty Images

В момент поединка Макгрегора и Нурмагомедова в клетке встретились вторая и восьмая строчка в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Когда состоялся первый бой Махачева и Волкановски, дрались первая строчка и вторая, а в реванше сойдутся вторая и третья. Это не новость, но стоит напомнить, что ранее два бойца в очном поединке никогда не оспаривали первое место в рейтинге. Так же, как и не было ни одного реванша, в котором бойцы оба раза занимали бы места в топ-3 рейтинга P4P.

Безусловно, впечатление от реванша смазывает тот факт, что возник он вынужденно и спонтанно. Но нет сомнений, что поставь в те же условия Хабиба и Макгрегора, ирландец ни за что не согласился бы подписать контракт ни за 11 дней, ни даже за месяц до боя. Нурмагомедову и не нужен был реванш — доказывать нечего. А вот Махачеву стоит доказать, что первый бой не удался по независящим от него причинам. И отсутствие полноценной подготовки у Волкановски — не повод в будущем обесценивать победу россиянина, если она состоится. Все-таки и Махачев готовился не к австралийцу, а к Оливейре.