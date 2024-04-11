Интервью о Чимаеве, Шаре Буллете, Хабибе и Садулаеве.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится большой турнир UFC 300. Юбилейный ивент возглавит титульный поединок в полутяжелом дивизионе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом, за пояс в женском минимальном весе сразятся китаянки Вэйли Жанг и Ян Сяонань, а за титул BMF — Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Откроет же главный кард бой Бо Никала с Коди Брандейджем.

Никал проведет только третий поединок в UFC. У 28-летнего американца лишь пять боев в профессиональной карьере, а он уже суперпопулярен в США — во многом благодаря его борцовскому бэкграунду. Никал — трехкратный чемпион первого дивизиона NCAA по вольной борьбе. Он считается одним из самых успешных американских борцов среди студентов всех времен, поэтому ажиотаж вокруг него в UFC оправдан.

Пока соперники Никала не давали ему никакой конкуренции. На два боя он потратил 3,5 минуты, но сам уверен, что уже готов биться с Хамзатом Чимаевым. Американец называл борьбу Чимаева трешем. А еще Никал заявлял, что по правилам вольной борьбы победит Хабиба, да и вообще — что американская вольная борьба сильнее дагестанской.

В интервью «СЭ» Никал назвал слабые стороны Чимаева, ответил, чем закончится поединок Хамзата против Роберта Уиттакера, заявил, что хотел бы подраться с Шарой Буллетом и потренироваться с Абдулрашидом Садулаевым, и представил свою схватку по грэпплингу против Хабиба.

«Чимаев хорошо поработал над репутацией жуткого парня»

— Твой бой с Коди Брандейджем единственный, в котором не участвуют бойцы из топ-15, но при этом вы подеретесь в главном карде UFC 300. Как ты это себе объясняешь?

— Я готов драться в любом месте карда, куда бы UFC меня ни поставили, — будь это самый первый бой или мейн-ивент. Я просто рад драться, готов состязаться. Такое решение было принято UFC. Думаю, это говорит о том, что многие люди хотят посмотреть, как я дерусь, что многие рады видеть мои бои. Это очень здорово.

— Ты говорил, что Хамзат Чимаев не заслуживает титульного боя в среднем весе — после его победы над Камару Усманом. А в случае победы над Робертом Уиттакером Чимаев заслужит биться за пояс?

— Думаю, да... Эм... На данный момент... Он победил нескольких топовых парней, и поэтому, я думаю, он определенно этого заслужит. Я всегда считал, что его навыки в ММА очень впечатляющи. Так что если он победит Уиттакера, то ему обязательно дадут титульный бой.

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

— Как думаешь, как закончится их бой?

— Думаю, это будет хороший бой. Знаешь, очевидно, я бы отдал преимущество в ударке Уиттакеру, а преимущество в грэпплинге — Чимаеву. Опыт, вероятно, за Уиттакером — просто потому, что у него было больше боев высокого уровня. Но я чувствую, что Уиттакеру будет трудно справиться с грэпплингом Чимаева, и поэтому я думаю, что Хамзат, вероятно, выиграет бой.

— Ты говорил, что видел некоторые пробелы в арсенале у Чимаева. Можешь сказать, какие именно пробелы?

— К его выносливости явно есть вопросы. Он начинает бои очень бодро, но потом становится все медленнее и медленнее. В то же время его стойка — на очень высоком уровне. Но он допускает ошибки. Есть возможности извлечь из этого выгоду.

— Чимаев в бою с Камару Усманом доминировал в первом раунде, выиграл его 10-8. Что есть у Чимаева, что позволило ему легко бросать и контролировать такого отличного борца?

— У меня есть парочка мыслей. Он действительно хорошо поработал над созданием своей репутации жуткого парня. Люди его боятся и думают, что он выйдет очень сильным, что будет трудно справиться с его давлением. Эм... И у него просто много навыков, верно? Он хороший ММА-грэпплер. Поэтому, как только он повалил Усмана на землю, он сразу занял позицию для контроля. Впрочем, хоть Усман и отличный борец, я не знаю, как много он боролся на тренировках в последнее время. А у Хамзата, думаю, тренировки по борьбе довольно стабильны. Все это имеет значение.

— Чимаев часто набрасывается на противников уже на первых секундах боя. Что бы ты сделал, если бы оказался в такой ситуации — в поединке с Чимаевым?

— Во-первых, к бою со мной вы, вероятно, будете подходить иначе, чем к какому-либо другому. В каждом бою он имел преимущество в грэпплинге над своими противниками, а со мной этого не будет, поэтому я очень сомневаюсь, что он попытается использовать те же методы против меня. А если он это сделает, я буду готов к этому. Всю мою жизнь на меня агрессивно нападают, так что это не то, к чему я не привык или чего не ожидаю.

— Если говорить о твоем уровне борьбы в ММА... За два боя в UFC ты провел лишь один успешный тейкдаун, и он получился после удара коленом в пах — в бою с Джейми Пиккеттом. При этом ты говорил, что борьба Чимаева — треш, что в этой игре есть уровни. Почему фанаты должны верить, что ты уничтожишь Чимаева, который показывал свой уровень в боях с топ-соперниками?

— Это хороший вопрос. Ты поднял статистику, но также интересно отметить, что я провел всего три минуты в клетке. Поэтому-то у меня только один тейкдаун. Но 2,5 минуты контроля сверху. А в моем последнем бою я нокаутировал парня за 30 секунд, так что в тейкдаунах не было необходимости. Но моя репутация в борьбе говорит сама за себя. Сейчас не буду перечислять все свои достижения и все, чего я добился. Но я соревнуюсь в течение долгого времени, соревнуюсь с лучшими в мире — и добиваюсь успеха, поэтому уверен в своих способностях. Ну а если люди не верят в меня, я думаю, это нормально. Я получу опыт, а они увидят больше моих поединков и поймут, насколько хороша моя борьба.

Шара Буллет. Фото Соцсети

«Хочу подраться с Шарой. У него есть опасное оружие на земле»

— В среднем весе появился молодой проспект из Дагестана — Шара Буллет. Слышал ли ты о нем, видел ли его бой с Бруно Силвой?

— Да, я смотрел его бой. Думаю, он жесткий боец, он боец с динамичной ударкой, дерется в захватывающем стиле. Что касается меня, я бы хотел провести с ним бой в будущем. У него сильная база ударной техники, а у меня — сильная борцовская база, поэтому было бы интересно посмотреть, как пройдет этот бой.

— А что думаешь о его борьбе?

— По мне, его борьба не очень высокого уровня — Бруно Силва смог повалить его на землю и контролировать. Но у него есть опасное оружие на земле — он выбрасывает локти, делает что-то такое. Но он ударник, верно? Его сила в ударке, все это знают, и я полагаю, что он работает над своей борьбой, наверняка у него много хороших спарринг-партнеров и тренеров, которые ему в этом помогают.

— Шара, возможно, лишился соперника на турнире 22 июня в Рияде. В случае быстрой победы над Брандейджем готов ли ты будешь провести бой с Шарой?

— Конечно, я готов к бою с ним. Но в данный момент я не знаю, подойдет ли мне этот график — все же я ставлю в приоритет свою карьеру, свои тренировки. И если это будет выход на замену в последнюю минуту... знаешь, я больше заинтересован в боях, где у меня будет полный лагерь. Как и у моего соперника, чтобы он подготовился ко мне.

— Может, твоим следующим соперником с полным лагерем станет Шара Буллет? Если он подождет.

— Да, это было бы отлично.

— Другой боец из Дагестана — Икрам Алискеров — вызывал тебя на бой, чтобы устроить противостояние американской и дагестанской борьбы. Почему ты проигнорировал? Ты ведь уверен, что американская борьба на голову сильнее.

— Это было любопытно, потому что Икрам вообще-то мой партнер по тренировкам. Я тренировался с Икрамом несколько раз в American Top Team. Я был реально удивлен, когда он меня вызвал, потому что мне казалось, что мы всегда были дружелюбны друг с другом. Я подумал, что, может, он делает это ради внимания к себе, потому что я сразу оказался на виду, как только попал в UFC. Я считаю, что мне нет нужды ему отвечать — я вижу его в зале. У меня нет причин ему отвечать.

— Вы обсуждали в зале эту ситуацию?

— С тех пор я его не видел, так что был бы рад поговорить с ним об этом. Но так как мы были одноклубниками и тренировались вместе, это было немного странно... Но если он хочет об этом поговорить, то это можно устроить. Однако с тех пор я не видел его в зале.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Схватка по грэпплингу с Хабибом — это будет очень конкурентно!»

— Если бы Чимаев выступал по борьбе не в Швеции, а в NCAA, насколько сложнее тебе было бы победить его сейчас в UFC?

— О, турниры NCAA по борьбе, борьба NCAA — это моя специальность, так что для меня это было бы совсем не сложно.

— Ты говорил, что победил бы Хабиба по вольной борьбе. А если бы схватка была по грэпплингу?

— Да, правила грэпплинга — это совершенно другая, дерзкая игра. Думаю, это было бы чрезвычайно конкурентно и стало бы лучшим набором правил для нас, чтобы соревноваться друг с другом. Это было бы очень весело. Хабиб — отличный боец и потрясающий талант. Думаю, у меня есть преимущество в борьбе. А если бы это были соревнования по самбо, то преимущество было бы у него. Грэпплинг же — это самый конкурентный сценарий. Это было бы весело.

— А как думаешь, каких успехов могли бы достичь Хабиб и Махачев в вольной борьбе?

— Эти парни — бойцы очень высокого уровня. Неважно, чем они занимаются — борьба, грэпплинг, самбо, бои, — они везде могут достигнуть большого успеха, несомненно.

— Ты наверняка следишь за новостями в олимпийской борьбе. До Олимпиады в Париже не допустили Абдулрашида Садулаева. Как считаешь, это справедливо?

— Знаешь, я думаю, это немного грустно, потому что ты хочешь, чтобы на Олимпиаде состязались лучшие парни. И очевидно, что Садулаев — один из лучших в мире. Хочется увидеть, кто из них лучший, и мне бы хотелось, чтобы он смог там соревноваться. Так что да... грустно это видеть.

— Если бы ты и Садулаев были одной весовой категории, как думаешь, у тебя были бы шансы победить?

— Думаю, у меня есть шансы победить кого угодно и несмотря ни на что. Все, с кем бы я ни соревновался, с этим согласятся. И все они знают, что я смогу уложить их на спину и прижать в любой момент. Садулаев при этом очень сильный соперник, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, один из лучших. Но я просто верю в себя. Это была бы веселая схватка, мне нравится его стиль, и мне нравится, как он борется, так что это был бы забавный матч-ап, если бы мы смогли его осуществить. (Смеется.)

— Ты бы хотел устроить такую схватку? Может, дружескую.

— Сейчас я сфокусирован на ММА, на боях, но я бы хотел потренироваться с ним. Это парень, которого я очень уважаю. Думаю, у него потрясающие навыки. Для меня будет честью у него поучиться.