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Сегодня, 10:45

«Шовхал показал мне средний палец. Дал ему в лоб!» Пауло Коста рассказал подробности драки с бойцом поп-ММА

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Шовхал Чурчаев и Пауло Коста
Шовхал Чурчаев и Пауло Коста.
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Кроссовер, который мы заслужили.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев провел реванш против Алекса Волкановски и одержал победу нокаутом в первом раунде. В соглавном бою Хамзат Чимаев одолел Камару Усмана решением большинства судей. Усман вышел на замену за 11 дней вместо травмированного Пауло Косты. Бразилец тоже присутствовал на турнире в качестве зрителя и даже умудрился устроить потасовку.

Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев тоже находился на «Этихад Арене», но, в отличие от Косты, на трибунах, а не в специальной зоне для почетных гостей. Однако это не помешало Чурчаеву спровоцировать Косту на конфликт — россиянин и бразилец не подрались только благодаря охране.

Сначала в интервью MMA Junkie Коста сказал, что просто ударил какого-то парня, неожиданно прыгнувшего на него. Позже бразилец разъяснил все детали ситуации на своем YouTube-канале. Инциденту он посвятил отдельных ролик, хотя даже не знает, что Чурчаев — боец поп-ММА, у которого больше подписчиков, чем у него (1,6 млн против 1,4 млн).

Шовхал Чурчаев. «Чапалах ему один засунул!» Шовхал Чурчаев напал на топового бойца UFC

«Я сделал вот так [сжал кулак] и размазал одного чен-чена в толпе, — сказал Коста. — Засранец показал мне средний палец, так что я запомнил его лицо. В следующий раз я шел по залу, увидел его и подошел к нему. Знаете, когда парень далеко от тебя, он храбрый. Но когда я подошел, он начал разговаривать и попытался перелезть [за ограждение]. Так что я схватил его и толкнул.

После этого три или четыре парня перепрыгнули через ограждение. Пришли секьюрити, и парень, который показал мне палец, тоже на меня прыгнул! Я просто увидел его огромный лоб... Чувак, я заварил кашу... Я не мог проиграть с такой большой рукой. Даже с травмой я ударил его в лоб прямо сюда [показывает на лоб]. Это хороший урок для некоторых чен-ченов. Если ты думаешь, что раз я травмирован, то не могу тебя отхерачить, я это сделаю«.

Ранее подробности произошедшего уже рассказывал друг Шовхала Ильяс Якубов. Версии слегка разнятся: «Я с Шарой [Буллетом] сидел в комнате после боя, он пишет: «Ильяс, я тут зацепился с Пауло Костой». Я думал, он шутит просто. После этого пара минут проходит, и мне видео скидывают. Я говорю, что иду к нему. Меня на турнире не было, я вообще бои не смотрел. Дошел до арены, и меня не пустили туда. Там охрана вывела их быстро — суету сделали. Говорит: «Я чапалах ему один как засунул там!»

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