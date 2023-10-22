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Сегодня, 22:45

Махачев творит историю. Он уже на уровне Хабиба и недалек от того, чтобы его превзойти

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски.
Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски.
Фото AFP
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В субботу Ислам уже в первом раунде избил Алекса Волкановски. Во вторник он может возглавить рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Махачев нокаутировал Волкановски, и теперь в России есть три бойца, про которых можно сказать что-то вроде «наше все в ММА». Это Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Ислам. Да, он встал в один ряд с великими предшественниками, поскольку вторая победа над Волкановски, а теперь еще и досрочная, — это достижение грандиозное. Как, кстати, и разгром Чарльза Оливейры год назад — там же, в Абу-Даби.

Ислам Махачев (справа) победил Алекса Волкановски. Махачев вырубил Волкановски в первом раунде хедкиком! В реванше австралиец оказался не таким грозным

Оливейра шел на серии из 11 побед подряд, занимал третью строчку в рейтинге p4p, но оказался разбит в пух и прах. Волкановски возглавлял рейтинг и в феврале был побежден не восстановившимся после весогонки Махачевым — причем на своем поле, в Перте. Да, Алекс смотрелся достойно, навязал конкурентный бой, забрал концовку. Но Махачев выиграл справедливо — 4-1 по раундам. Если не верите, внимательно пересмотрите тот поединок. Волкановски дрался не в своем весе — он чемпион в полулегком, — и все-таки это не делает успех Ислама менее значимым. Махачев переиграл действительно великого бойца, который полностью зачистил полулегкий дивизион, убрал там с пути звезд и прошлого, и настоящего.

Фото AFP

И вот — реванш. Волкановски принял предложение UFC за 12 дней до турнира в Абу-Даби, заменив снявшегося из-за сечки Оливейру. Пошел на риск, выйдя на схватку без полноценного кэмпа. Махачев же, наоборот, последние месяцы активно готовился — то в Махачкале, то в Кисловодске, то в Дубае. Его одноклубники, тренер Хавьер Мендес — все говорили о том, что он подходит к бою в СУМАСШЕДШЕЙ ФОРМЕ. Мы ее увидели. Волкановски смотрелся неплохо, даже сумел развернуть Ислама у сетки (дагестанец, правда, потом сказал, что специально дал сопернику такую возможность). Но в итоге — нокаут в первом раунде, да еще и в результате хайкика. Удар вышел настолько мощным, что Махачев травмировал голень, которой попал в голову австралийцу. Арену Ислам покидал хромая.

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Шесть из последних семи боев Махачев завершил досрочно. Однако нокаутом он победил впервые с 2018 года, а нокаутом после удара ногой — впервые в карьере. Тут нельзя не отметить работу главного тренера школы им. Абдулманапа Нурмагомедова, базового тайбоксера Магомеда Багандова. Это скромный мужчина и интервью давать не хочет (хотя журналистов уважает и регулярно смотрит различные видео на YouTube — будь то интервью или документалка о ММА). Однако Мендес, американский тренер Махачева и основатель American Kickboxing Academy, говорил, что именно Багандов призвал Ислама больше внимания уделять ударам левой ногой — в корпус и голову. И именно Багандов усовершенствовал работу чемпиона коленями и локтями, помог сделать его тайский клинч еще крепче.

Школа им. Абдулманапа Нурмагомедова движется вперед: на UFC 294 брутальный нокаут оформил Икрам Алискеров, две недели назад титул Bellator легко защитил Усман Нурмагомедов, Магомедрасул Гасанов — чемпион АСА. Перечислять успехи бойцов, которые тренируются в этом зале, можно еще долго. В России он сейчас на первом месте. Абдулманап был бы доволен.

Фото AFP

У Махачева теперь столько же побед подряд в UFC, сколько и у Хабиба, — 13. И какие! С минимальным уроном, одним-единственным проблемным боем (с Волкановски; поединок с Арманом Царукяном Ислам забрал вполне убедительно. Снова не верите? Пересмотрите).

27 октября Исламу исполнится 32 года — в таком возрасте Хабиб решил завязать с ММА. Махачев же делать этого не собирается. Более того, метит в полусредний вес. Похоже, что план таков: сначала — реванш с Оливейрой, а в случае победы — бой за чемпионство в 77 кг. Понятно, что Хабиб и Ислам — друзья, но сравнения их карьер и достижений неизбежны. Если Махачев станет чемпионом в полусреднем весе, то, безусловно, превзойдет Нурмагомедова.

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Ну а прямо сейчас Ислам имеет полное право на первую строчку в рейтинге p4p. Которую из российских бойцов ранее занимал только Хабиб. Джон Джонс, конечно, величина, но одна победа за три года, пусть и над топовым тяжем Сирилом Ганом, — это не семь побед Махачева за этот же срок, три из которых над людьми из топ-3 рейтинга p4p. И ведь есть ощущение, что Ислам еще не прошел свой пик.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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