Экс-боец UFC отсидел 6 лет за торговлю тяжелыми наркотиками. А затем открыл ресторан правильного питания

Пол Келли не отрицает, что нарушал закон, но у него остались вопросы к суду.

Бывший боец UFC Пол Келли довольно нестандартно завершил карьеру в промоушене: его исключили из ростера почти сразу после поединка с Дональдом Серроне, который был признан лучшим боем вечера на турнире UFC 126. Да, Келли проиграл удушающим во втором раунде, но в первой пятиминутке выглядел отлично и даже получил бонус за бой вечера.

После увольнения британец скитался по локальным промоушенам до тех пор, пока в 2013 году его имя не появилось в заголовках всех сайтов — Келли подозревали в торговле героином. Присяжные вынесли единогласный вердикт в результате четырехдневного судебного разбирательства. Судья Марк Браун сказал присяжным, что они приняли правильное решение. Более того, Браун уверен, что Келли — глава и «мозг» преступной организации.

Прокуроры успешно доказали, что Келли и его друг Кристофер Сент-Джон Макгирр были крупными дилерами. Обоих поймали после того, как полиция, расследующая дело о жестокой банде Крокстета, увидела Макгирра с двумя руководителями банды и поняла, что он занимался продажей наркотиков. Слежка за Макгирром и Келли привела к аресту одного из их курьеров, у которого под сиденьем машины нашли наркотики, которые он мог бы продать за 125 тысяч долларов. Арестованного курьера заменил школьный друг Келли и Макгирра Пол Роджерс, которого позже задержали при перевозке героина на сумму до 12 тысяч долларов.

Как сообщил прокурор Дэвид Маклафлин Королевскому суду Ливерпуля, Макгирр и Келли вместе занимались бизнесом по поставкам наркотиков, но не хотели пачкать руки и искали других, кто сделал бы за них грязную работу.

Келли и Макгирра арестовали в мае 2012 года после серии рейдов в Ливерпуле и Сефтоне. По данным полиции, при задержании у преступников нашли растения марихуаны, героин и внушительные суммы наличными. Один из клиентов при даче показаний назвал дуэт Келли и Макгирра Бэтменом и Робином. Макгирра приговорили к 11 годам лишения свободы, а бывшего бойца UFC — к 13.

«Вы человек, который много путешествовал, и поэтому имеете контакты за границей, — обратился к Келли судья Марк Браун, вынося приговор. — Я считаю, вы решили заняться поставкой тяжелых наркотиков, когда ваш контракт с UFC был расторгнут. Вы явно наслаждались светской жизнью и решили, что это простой способ заработать деньги».

Когда судья сказал последнее слово, Келли крикнул: «У меня двое детей!», а его отца после вспышки гнева вывели из зала. Боец должен был сидеть до 2026 года, но вышел на шесть с половиной лет раньше. Несмотря на условно-досрочное освобождение, Келли не согласен с тем, как рассматривали его дело. «Я перестал вести такой образ жизни еще в 2008 году, — говорил он в интервью MMA Fighting. — Меня ударили ножом, и мне чуть не отрезали голову. Именно тогда я прекратил так жить.

Это было незадолго до того, как я дрался с Маркусом Дэвисом, поэтому я покончил с этим перед тем поединком. Все очень гордились тем, что мне удалось выбраться. Благодаря такому образу жизни я зарабатывал много денег, поэтому мне было очень трудно отказаться. Мне кажется, что Великобритания — это единственная страна в мире, где люди сговариваются, чтобы вас упрятать. Никто этого не знает, но меня признали невиновным по шести пунктам обвинения, а затем присяжные вынесли решение по одному обвинению».

Еще до выхода из тюрьмы Келли открыл бизнес — в этот раз легальный и полностью противоположный по своей сути тому, чем он занимался раньше. Боец открыл ресторан правильного питания Healthy Food. Более того, после освобождения объявил о возвращении в ММА. Несмотря на перерыв от выступлений, который продлился семь лет, на турнире Probellum Келли победил во втором раунде техническим нокаутом. С тех пор британец в клетку не выходил, но по соцсетям понятно, что сейчас его жизнь намного спокойнее, чем в последние годы активной бойцовской карьеры, когда он бесстыдно нарушал закон.