«Будь готова ударить меня в пах и душить до потери сознания». Девушке-бойцу UFC поступило непристойное предложение

Диана Белбита не хочет связываться с OnlyFans, но OnlyFans нашел ее сам.

Бойцы из числа девушек могут зарабатывать не только выступлениями в клетке. Самый яркий пример — Пейдж Ванзант, экс-боец UFC, которая признавалась, что за 24 часа на сервисе OnlyFans (там в закрытом доступе за деньги продают интимные фото и видео) заработала больше, чем за всю карьеру в промоушене Даны Уайта.

Румынская девушка-боец минимального дивизиона UFC Диана Белбита не раз заявляла, что страницу на развратном сайте заводить не собирается, и даже просила не спрашивать ее об этом, хотя Шон О'Мэлли признался, что оплатил бы подписку. Несмотря на нежелание девушки, аудитория OnlyFans сама тянется к ней. Недавно Белбита опубликовала скриншоты письма из электронной почты.

Диана Белбита. Фото Соцсети

Отправитель — некий 52-летний Дэн из Флориды. «Если вы когда-нибудь задумывались, какие сообщения получают женщины-бойцы, вот пример», — подписала скриншоты Белбита. Приводим полный текст письма воздыхателя румынки.

«Привет! Мне 52 года, я живу во Флориде и являюсь поклонником женщин, которые физически сильны и умеют драться. Я ищу уникальный опыт. Я ищу женщину-бойца, которая готова запереть меня в комнате и победить меня в драке, пытая меня и причиняя серьезную боль. Я не хочу получить травму или быть госпитализированным, но я готов испытать очень сильную боль, причиняемую женщиной, умеющей драться.

Ты должна быть готова:

Вызывать боль разными способами (в основном борьбой, но и ударами)

Позволить мне дать отпор, так что ты должна быть уверена, что можешь победить (мой рост — 175 см, вес — 77 кг).

Душить меня до потери сознания 2-3 раза (можно больше). Ты можешь использовать ноги и руки или чередовать их.

Продолжать причинять мне боль, даже если бой будет очень односторонним и я попрошу о пощаде.

Много раз бить меня и оставлять мне синяки по всему телу в районе торса.

Несколько раз ударить меня в пах.

Применять физическую силу, чтобы не дать мне уйти из комнаты слишком рано.

Позволить мне снимать, как ты меня пытаешь (только для личного использования).

Если ты квалифицированна и заинтересована в том, чтобы сделать это со мной, я могу предложить 1000 долларов за то, чтобы ты пытала меня 90 минут (разделенные на два сеанса по 45 минут), а также оплатить твой авиаперелет во Флориду туда и обратно и расходы на гостиницу (1 ночь), если нужно.

Это не шутка и, надеюсь, не обидно — я очень восхищен женщинами-бойцами, и это такая вещь, которую я не смог бы сделать себе сам. Некоторым парням нравится получать боль кнутами и цепями. Я из тех, кто предпочитает удары ногами, руками, удушающие и армбары, поэтому я надеюсь, что мы сможем пообщаться и прийти к взаимовыгодному соглашению.

Пожалуйста, напиши ответ и дай мне знать, если ты заинтересована в том, чтобы сделать это со мной. По крайней мере, может, ты поговоришь со мной по телефону минут 10 перед тем, как сказать «нет», — я рад ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть. Я бы хотел сделать это в декабре или январе. Если мы поладим, возможно, сможем сделать это несколько раз в год! Заранее спасибо, Дэн».

Диана Белбита. Фото Соцсети

В комментариях одни подписчики Белбиты восхищены вежливостью автора письма, другие отправляют его к Ванзант, а третьи называют нищим из-за слишком, по их мнению, низкого ценника в 1000 долларов.

Диана Белбита выступает в UFC c 2019 года. Она провела шесть боев и выиграла только два из них. Единственное досрочное поражение румынка потерпела от грузинки Лианы Джоджуа — уступила армбаром в первом раунде. Следующий бой Белбита проведет в феврале 2024-го — это будет реванш с Молли Маккэнн, которой Диана проиграла, когда дебютировала в UFC.