«Я никогда не проигрывал на улице. Люди падали от моих ног, рук, чапалахов». Интервью с Рафаэлем Физиевым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 24 сентября топовый легковес Рафаэль Физиев (12-2) подерется с Матеушем Гамротом (22-2) на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

В преддверии поединка «Спорт-Экспресс» поговорил с Рафаэлем об уличных драках, 313 пропущенных ударах в голову в UFC и Исламе Махачеве.

— Год назад ты рассказывал о серьезных проблемах со сном. Что не можешь уснуть до 4 часов ночи, от злости иногда подскакиваешь и начинаешь бить кровать, подушку. Эти проблемы решились?

— Как ни странно, знаешь, вот я сейчас приехал в Америку, в Cill Kliff, и спал нормально все это время. Может, только за шесть недель раз пять плохо поспал. А так в этом кэмпе я больше 6-7 часов сна набирал за ночь, неплохо спал. Не помню, чтобы проблемы были.

— До боя с Гэтжи ты говорил, что лоукиками тебя не удивить после боев на тайских стадионах. В бою Джастин несколько раз хорошо попал ими, мне интересно мнение — какие у него лоукики в сравнении с тайцами?

— Он несколько раз попал, хорошо задел, лоукики у него хорошие. Но в тайском боксе лоукики бьют в бедро, а здесь бьют калфкики. А к калфкикам особо не натренируешься, если они хорошо попадут несколько раз, дадут о себе знать. Он хорошо меня задел, пришлось стойку поменять. Менял — возвращал, менял — возвращал. Но так, да, неприятно.

Рафаэль Физиев. Фото Соцсети

«Я пропустил 300 ударов в голову? Откуда столько?»

— В следующем бою он уже вырубил Порье ударом ногой в голову. Он и с тобой пытался в конце второго раунда этот удар пробить, ты чувствовал, что здесь что-то может быть опасненькое?

— Он может удивить, я знал, что он ногами и выше пинает, и лоукики пинает. И руками хорошо бьет, он может удивить, разносторонний боец.

— Тебя перед боем с РДА объявлял в ринге Джоуи Мартинес, перед Гэтжи — легендарный Брюс Баффер. Есть разница, дает ли кто-то из них больше заряда, энергии?

— Ну как энергия... В этот момент последнее, о чем ты думаешь, — это то, кто тебя объявляет. Ну после, да, приятно слышать, у Баффера все равно его этот знаменитый тембр, звездный голос приятно слышать.

— То есть аура Баффера все равно чувствуется?

— Ну в тот момент, когда ты в клетке, — нет, тебе по фигу. Тебе драться сейчас, тебе сейчас лицо ломать будут, никакой энергетики я от Баффера не чувствую. А после боя когда слышишь — да, приятно.

— Согласно статистике сайта UFC, ты пропустил 313 значимых ударов в голову за восемь боев. Тебя не пугает ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия), долгосрочные последствия для мозга?

— Прям значимых, жестких? Да нет, братан, откуда столько? С тем же Гэтжи я пропустил два апперкота хороших, два оверхенда и несколько джебов. Грубо говоря, 10 реальных таких ударов я от него пропустил. Они же, знаешь, как считают: он выкидывает серию из четырех ударов, ты два блокируешь, один вскользь, четвертый попадает. А они считают все четыре. Говорят: «Вот, это акцентированные удары». Акцентированные куда? Два в блок, один скользнул по лбу, а четвертый попал. А они считают все четыре.

У них там сидят судьи, они же никогда не дрались. Им сказали: «Считайте вот такие удары», и они считают, по барабану, попал или нет. Я не думаю, что я 300 ударов значимых пропустил. (Смеется.) Я, конечно, много пропускаю, но 300 — здесь чет жестко. (Смеется.)

Рафаэль Физиев. Фото Getty Images

«На улице меня никто никогда не побил. Только я всех бил»

— До того как ты пришел в ММА, у тебя была хоть одна драка на улице с борцом?

— Такого не было, что прям борец был. На улице у меня все драки быстро заканчивались.

— В Киргизии же много ребят борьбой занимается.

— В Киргизии ни один человек мне ничего не сделал за все время, что я там прожил. Меня там никто не побил никогда. Только я всех бил. Поэтому вот так. В Киргизии меня если кто-нибудь когда обыгрывал — это если меня только засуживали. Я там никому не проигрывал.

— А на улице если?

— На улице все быстро падали. В Академии МВД когда учился, там все быстро падали. И от ног, и от рук падали, и от чапалахов падали. Но всегда падали плохие люди, хороших я [не бил].

Рафаэль Физиев. Фото Соцсети

«Махачев не поднимется в 77 кг. Им важно преимущество в весе»

— Вы когда-то в ковид жестко рубились с Петром Яном в Таиланде, твой менеджер выкладывал эти видео. Когда последний раз с ним так же жестко работали?

— Вот в ковид и было последний раз. Мы там вдвоем остались, в локдауне было. У него сейчас, думаю, все хорошо, он тренируется, работает, отдохнул, скоро увидим его.

— Тебя часто спрашивают, как драться с Исламом Махачевым. Если брать чисто стойку — как бы работал против его манеры, когда он отходит и ждет тебя, контратакует? Тут даже Волкановски ничего не смог ему сделать, постоянно натыкался то на колено, то на левый прямой.

— У Ислама очень хорошо выстроена эта тактика на то, чтобы забороть и контролировать. Он как плита ложится, и тяжело ему что-то сделать. У них эта тактика очень рабочая, выстроенная.

— Он говорил, что хочет подняться в 77 кг. В этом дивизионе идет к титулу Шавкат Рахмонов, с которым ты работал в Kill Cliff. Как ты думаешь, он бы подрался с Исламом?

— Мне не верится, что он туда поднимется. Для них очень важно оставить преимущество в габаритах, в весе, в силе, когда ты чуть больше погонял, габариты имеешь, и эта тактика тогда [забороть] будет лучше работать. Поэтому я не верю, что он в 77 поднимется.

— Ты же работал с Гамротом в 2017 году, какое он впечатление оставил?

— Мы с ним работали чуть-чуть, когда в Тайгер он приезжал. Чуть поборолись, очень техничный. Но тогда все было так по-дружески, мы с ним нормально общаемся. Сейчас для меня это вызов, мне самому интересно, смогу ли я с борцом такого уровня поработать, я сам себе хочу на многие вопросы ответить. До этого у меня был Мойкано, серьезный такой грэпплер, но там все очень быстро закончилось, а тут посмотрим, пять раундов будет.