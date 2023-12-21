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Усман рос в семье, где отец — мусульманин, а мать христианка. Его брата зовут Мухаммед, но он носит крест

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Камару Усман с братом.
Фото Соцсети
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Дружба конфессий под одной крышей.

Бывший чемпион UFC Камару Усман родился в Нигерии в семье майора армии Мухаммеда и школьной учительницы Афишету.

С ранних лет он с двумя братьями и сестрой воспитывался в двуконфессиональной среде: его отец исповедовал ислам, а мать — христианство. Ситуация далеко не типичная, но трудно сказать, является ли она диковинкой конкретно для Нигерии — ведь количество исповедующих ислам и христианство в этой стране примерно одинаковое: 50 процентов обращены в мусульманскую веру, 48 — в христианскую.

Камару Усман с семьей.
Фото Соцсети

Разноверие никак не сказывалось на отношениях Усман — родители не ссорились, а дети уделяли внимание обеим религиям: с отцом ходили в мечеть, а с мамой — в церковь.

«Мой отец — мусульманин, мама — христианка, но никогда у них не было ни одного спора из-за религии, ни одной проблемы. Ни разу! — рассказывал Камару на PBD Podcast. — Нас, мальчиков, трое, и мы делали то, что делал отец — ходили с ним в мечеть, воспитывались в этой традиции. Затем мы эмигрировали в США, наша мама ходила по воскресеньям в церковь. А в США же воскресенье — это день футбола. Когда отец говорил, «сходите с мамой, исчезните на пару часов», для него это означало, что он может остаться дома один и просто посмотреть футбол.

Для нас никогда не было проблемой сходить с мамой в церковь, мы и ходили, и так открыли для себя абсолютно другую религию. Но хоть она и другая, у нее столько сходств [с исламом]. Думаю, для меня такой опыт был наилучшим, потому что теперь как взрослый я могу принимать для себя информированные решения. Хочу я быть мусульманином или христианином, уважать обе религии? У меня выработалось уважение к обеим религиям. Это особенный опыт».

Двуконфессиональная обстановка в семье привела к тому, что сам Камару вырос мусульманином, а вот его родной брат Мухаммед — убежденным христианином, любовно носящим крест.

 
Камару Усман. «Камару тренируется раз в три дня. Он не готов». Кавказский спарринг-партнер не видит у Усмана шансов против Чимаева

Камару при этом мусульманин не особо практикующий — пост в Рамадан он не держит, потому что голодание подрывает его тренировочный процесс.

«Я урожденный мусульманин и очень уважаю религию, но голодать во время Рамадана для меня почти невозможно, — говорил Усман на подкасте Gorilla Wear. — Я тренируюсь два-три раза в день, это очень тяжелые тренировки. Поэтому я не держу пост, но я стараюсь молиться на протяжении Рамадана. Скажу, что мой отец постится в том числе и за меня (смеется).

Конечно, теоретически все возможно, но если ты готовишься к чему-то серьезному, если ты усердно тренируешься — голодание исключено. Ты просто будешь тратить энергии больше, чем получаешь, и это приведет к обезвоживанию. Человеческое тело так не должно работать. А тренироваться ночью и переворачивать весь свой режим... Я же не один. У меня есть спарринг-партнеры, тренеры, я не могу заставить их спать днем и работать ночью».

Камару Усман
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