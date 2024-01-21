Дана Уайт даже не думает наказывать Стриклэнда за гомофобные высказывания. «Это свобода слова»

Пресс-конференция после боя.

В Торонто прошел первый номерной турнир UFC года, в котором определился новый чемпион в среднем весе. Южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси (21-2) победил Шона Стриклэнда (28-6) раздельным решением и стал первым чемпионом UFC, который живет и тренируется в Африке.

Дрикус Дю Плесси. Фото Global Look Press

Поединок получился очень близким, но, видимо, за счет того, что Дрикус миксовал ударку с успешными переводами и давил оппонента, судьи отдали победу именно ему. В итоге Стриклэнд не смог защитить пояс хотя бы раз, и теперь его позиция в титульной очереди будет далеко не первой. Есть Чимаев, есть Коста (он будет драться с Уиттакером), есть Аллен на четырех досрочных победах подряд, есть Каннонье, и, конечно, есть Адесанья, которого Дю Плесси и вызвал после боя.

При этом нельзя сказать, что по Стриклэнду поражение бьет с какой-то большой силой. Публика его очень любит, любые видео с ним собирают большие просмотры, он самый яркий спикер в организации, и все самые одиозные высказывания сходят ему с рук. На медиадне перед турниром Шон изругал журналиста-гея, назвал его врагом страны, куском дерьма, слабаком, заодно прошелся по транссообществу — и никоим образом не был наказан.

После UFC 297 журналисты спросили президента Дану Уайта, не планирует ли он применить к Стриклэнду какие-то меры, но тот всецело поддержал его.

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— Как вам решение в главном бою?

— У меня было 2-2 перед пятым раундом, и мне показалось, пятый забрал Стриклэнд. Стриклэнд выглядел отлично первые два раунда, джеб *** был просто прекрасен, в ММА такие джебы не увидишь. И джеб сделал то, для чего джеб и нужен — у Дю Плесси заплыли оба глаза. Потом Стриклэнд замедлился, Дю Плесси пер вперед, миксовал с тейкдаунами. 2-2 у меня было перед 5-м. И я из тех, кто считает, что ты должен явно забирать пояс у чемпиона.

— На пресс-конференции к турниру была задета тема детских травм и прочее. Вам не кажется, что в таких случаях, может быть, вам стоит сказать им: «Эй, парни, давайте убавим тон»?

— Я никому не указываю, что им делать или говорить. Я не контролирую людей. Это бойцовский бизнес. Если вы так ранимы, вам не стоит задавать такие вопросы, когда вы понимаете, какой ответ получите от Стриклэнда. Когда вы задаете ему вопрос, вы знаете, кто он такой. И если вы задаете ему подобные вопросы... Его спровоцировали. В любом случае, что есть, то есть. Это бойцовский бизнес.

Шон Стриклэнд (справа) в поединке с Дрикусом Дю Плесси. Фото Global Look Press

— Вы держите бойцов на длинном поводке по поводу того, что они могут говорить вслух. Но когда они берут микрофон с лого UFC и мы вдруг оказываемся на территории гомофобии, трансфобии и...

— Я никого не держу на поводке. Поводок? Свобода слова. Вы хотите контролировать то, что люди говорят? То, во что они верят? Я *** не указываю людям, что им говорить, во что верить, и нет *** никакого поводка. Ни на ком из них. В чем ваш вопрос? Это просто херь какая-то — говорить такое слово «поводок». Это свобода слова, они говорят все, что хотят. У нас две гей-женщины дрались в соглавном событии. Они были со Стриклэндом на одной сцене, и им было похер, что он говорит, во что он верит.