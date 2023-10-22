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Сегодня, 03:10

«Чапалах ему один засунул!» Шовхал Чурчаев напал на топового бойца UFC

Отдел единоборств «СЭ»
Шовхал Чурчаев.
Фото Соцсети
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Боец поп-ММА пытался отомстить за Хамзата Чимаева.

Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев провел реванш против Алекса Волкановски и одержал победу нокаутом в первом раунде. В со-главном бою Хамзат Чимаев одолел Камару Усмана решением большинства судей.

И Усман, и Коста вышли на замену на коротком уведомлении. Нигериец принял бой после того, как с него слетел бразилец Пауло Коста — давний раздражитель Чимаева. Коста и Хамзат регулярно обмениваются оскорблениями в соцсетях, но несмотря на отмену их поединка, в Абу-Даби нашелся человек, набравшийся смелости спросить огромного средневеса за слова.

Им оказался боец поп-ММА Шовхал Чурчаев, бои которого в последнее время отменяются не реже, чем у Косты. Шовхал посетил UFC 294 в качестве зрителя, но его карающая рука дотянулась до бразильца и с трибун. Чурчаев перепрыгнул через пару рядов и почти настиг ничего не подозревающего Пауло. Если бы бойца поп-ММА тут же не задержали охранники, драка могла бы произойти прямо возле октагона.

Подробности произошедшего рассказал друг Шовхала Ильяс Якубов, который тоже находится в Абу-Даби. «Я с Шарой [Буллетом] сидел в комнате после боя, он пишет: «Ильяс, я тут зацепился с Пауло Костой». Я думал, он шутит просто. После этого пара минут проходит, и мне видео скидывают. Я говорю, что иду к нему. Меня на турнире не было, я вообще бои не смотрел. Дошел до арены, и меня не пустили туда. Там охрана вывела их быстро — суету сделали. Говорит: «Я чапалах ему один как засунул там!»

Просто этот парень очень много лишнего себе позволяет, грязные вещи выкладывает. Мне не нравится он как боец, этот Пауло Коста. Говорят, он здесь сейчас. Завели его в этот отель. Что будет, если я его увижу? Не знаю... Сперва надо увидеться. Подходить? Я просто английский язык не знаю, что я ему буду говорить. Если в мою сторону что-то скажет, конечно... Всякое может быть. Он лишнее позволял себе, про Хамзата выкладывал, говорил... Я думаю, Хамзат тоже чапалах дал бы ему, если бы увидел. Какие слова не понравились? Там много что, все не помню. Лишнего болтал он... Он вообще не нравится мне как человек. Я не знаю, какой он человек в реальной жизни, но такие вещи нам неприемлемы. Мы спрашиваем с каждого, кто будет эти лишние движения делать".

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