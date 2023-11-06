Что нужно знать о турнире в США: кард и расписание, главные бои, прогнозы и онлайн-трансляция.

Дата, место проведения и время начала турнира UFC 295

Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 пройдет в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября. Мероприятие состоится на арене «Медисон-сквер-гарден» в городе Нью-Йорк (США). Вечер ММА начнется в 2.00 12 ноября по московскому времени вместе со стартом поединков раннего прелима турнира.

Полный кард и расписание боев, время начала боев UFC 295

Основной кард (начало в 6.00 мск 12 ноября)

Иржи Прохазка (Чехия, 29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой

Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс

Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес

Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес

Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес

Предварительный кард (начало в 4.00 мск 12 ноября)

Стив Эрцзег (Австралия, 5-1-0) — Алессандро Коста (Бразилия, 10-3-0): наилегчайший вес

Табата Риччи (Бразилия, 9-1-0) — Лупита Годинез (Мексика, 11-3-0): женский минимальный вес

Матеуш Ребецки (Польша, 18-1-0) — Нурулло Алиев (Таджикистан, 9-0-0): легкий вес

Назим Садыхов (Азербайджан, 9-1-0) — Вячеслав Борщев (Россия, 7-3-0): легкий вес

Ранний предварительный кард (начало в 2.00 мск 12 ноября)

Джэрад Гордон (США, 19-6-0) — Марк Мадсен (Дания, 12-1-0): легкий вес

Джон Кастенада (США, 20-6-0) — Кунг Хо Канг (Южная Корея, 19-9-0): легчайший вес

Джошуа Ван (США, 8-1-0) — Кевин Борджас (Перу, 1-0-0): наилегчайший вес

Деннис Бузукджа (США, 11-3-0) — Джамалл Эммерс (США, 19-7-0): полулегкий вес

Табата Риччи. Фото Global Look Press

UFC 295: где смотреть трансляцию и время начала прямого эфира в России

Правами на трансляции турниров UFC в России владеет холдинг «Матч». Канал «Матч Боец» начнет прямой эфир боев UFC 295 с прелимов в 2.30 12 ноября по московскому времени. Общедоступный федеральный канал «Матч ТВ» покажет основной кард с 6.00, также трансляция будет доступна (основной кард — бесплатно) на сайте matchtv.ru.

Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass. Трансляции и архив доступны всем пользователям, у которых оформлена платная подписка.

Почему сорвался бой Джон Джонс — Стипе Миочич на UFC 295

Турнир UFC 12 ноября должен был возглавить титульный бой тяжеловесов Джон Джонс — Стипе Миочич. 25 октября чемпион UFC в тяжелом весе Джонс объявил о снятии с поединка против соотечественника Миочича.

36-летний Джонс травмировался на одной из тренировок во время подготовки к поединку в Нью-Йорке. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что легендарный американский боец получил разрыв грудной мышцы. Срок восстановления может составить около восьми месяцев. После этого Миочич отказался проводить бой с другим соперником, в качестве страхующего поединок на замену был готов выйти россиянин Сергей Павлович.

Сергей Павлович — Том Аспиналл: основная информация о бое на UFC 295

Российский боец Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории в соглавном событии UFC 295. Их поединок начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября.

У 31-летнего Павловича в UFC серия из шести нокаутов в первом раунде подряд. На счету 30-летнего Аспиналла шесть побед с финишами в семи последних боях в UFC.

Россиянин занимает второе место в рейтинге бойцов тяжелого веса. Британец располагается на четвертой строчке. Среднее время продолжительности боя у Павловича составляет 2 минуты и 23 секунды. У Аспиналла — 2 минуты и 19 секунд.

Сергей Павлович: профайл бойца и история выступления в UFC

На счету Сергея Павловича в ММА — 18 побед и одно поражение. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Свой первый поединок в организации Даны Уайта он провел против нидерландца Алистера Оверима. 24 ноября 2018 года Павлович проиграл сопернику техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 141. Затем Сергей в шести следующих боях одержал шесть побед — над Марсело Голмом, Морисом Грином, Шамилем Абдурахимовым, Дерриком Льюисом, Таем Туивасой и Кертисом Блэйдсом.

Рост Павловича: 190,5 см. Вес: 118 кг. Размах рук: 213 см. Размах ног: 114 см.

До UFC Сергей выступал в промоушене Fight Nights Global, где завоевал пояс чемпиона тяжелого веса. До карьеры в ММА уроженец Ростовской области служил в ВДВ.

Том Аспиналл. Фото Global Look Press

Том Аспиналл: профайл бойца и история выступления в UFC

У 30-летнего Аспиналла в профессиональных ММА — 13 побед и три поражения. Британский тяжеловес выступает в UFC с июля 2020 года. В дебютном бою в организации Даны Уайта Том техническим нокаутом победил Джейка Коллье на турнире UFC on ESPN 14. Следом Аспиналл одержал пять побед в шести следующих поединках, включая противостояния с Аланом Будо, Андреем Орловским, Сергеем Спиваком, Александром Волковым и Марчином Тыбурой. Единственное поражение в UFC произошло 23 июля 2022 года на UFC Fight Night 208. Тогда Том уступил техническим нокаутом Кертису Блэйдсу.

Рост Аспиналла: 195,5 см. Вес: 117 кг. Размах рук: 198 см. Размах ног: 111 см.

Прогноз на бой UFC 295 Павлович — Аспиналл

Букмекеры считают Павловича фаворитом поединка с Аспиналлом. Коэффициент на победу Сергея составляет 1,75, на триумф британца — 2,13, а ничья оценивается коэффициентом 60,0.

По словам экс-чемпиона UFC Майкла Биспинга, Аспиналл победит Павловича в первом раунде. Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев также назвал британца фаворитом в противостоянии с россиянином.

При этом девушка-боец UFC из России Ирина Алексеева сказала, что будет ждать от Павловича победы нокаутом. Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе англичанин Арнольд Аллен назвал россиянина машиной для нокаутов, но считает, что у Аспиналла есть шансы на победу, если он переведет поединок в партер.

Иржи Прохазка — Алекс Перейра: главный бой UFC 295

Турнир UFC 295 возглавит противостояние чеха Иржи Прохазки и бразильца Алекса Перейры. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Их бой на арене «Медисон-сквер-гарден» начнется ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

31-летний Прохазка возглавляет рейтинг полутяжелого дивизиона UFC, а 36-летний Перейра располагается на третьей строчке.

На счету Прохазки — 29 побед, три поражения и одна ничья в ММА. Свой последний поединок он провел 12 июня 2022 года. Тогда чех победил бразильца Гловера Тейшейру на турнире UFC 275.

У Перейры — восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах. В июле 2023 года бразилец победил поляка Яна Блаховича раздельным решением судей на UFC 291.

Алекс Перейра. Фото Global Look Press

Прогноз на бой UFC 295 Прохазка — Перейра

По мнению букмекеров, Алекс Перейра имеет больше шансов на победу в бою с Иржи Прохазкой. Коэффициент на победу бразильца составляет 1,73, на успех чешского бойца — 2,16.

Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джамаал Хилл считает, что Прохазка будет сильнее бразильского соперника в поединке. При этом сам чех похвалил ударную технику Перейры. Боец ММА Магомед Анкалаев полагает, что у Прохазки есть отличные шансы на титул.

Деньги: сколько стоит организация турнира UFC, сколько зарабатывают бойцы

По данным СМИ, аренда «Медисон-сквер-гарден» может составить для UFC около 1 миллиона долларов. Организация Даны Уайта получает спортивный комплекс для использования в течение 3-5 дней. В этот промежуток происходит сборка и установка октагона, предматчевые мероприятия и проведение боев, а также разборка конструкций, которые потом перевозятся для нового вечера смешанных единоборств.

Ранее Forbes в период пандемии сообщал, что общая стоимость проведения турнира для UFC в 2020 году составляет примерно 10 миллионов долларов.

По данным портала Sportskeeda, общие заработки бойцов UFC 295 за карьеру выглядят следующим образом:

Алекс Перейра — выше 2 миллионов долларов

Иржи Прохазка — свыше 1 миллиона долларов

Сергей Павлович — 1,5 миллиона долларов

Том Аспиналл — выше 7 50 тысяч долларов

Sportskeeda оценил гонорар Павловича за предыдущий бой в UFC в 100 000 долларов. Бойцы лиги по контракту с организацией зарабатывают прописанные выплаты за выход на поединок (от десятков до сотен тысяч долларов и более), могут получить бонусы за лучший бой или нокаут вечера, хедлайнеры турниров также имеют процент от продажи платных трансляций (PPV). За превышение веса проведения поединка и иные нарушения бойцы платят штраф из своего фиксированного гонорара.

Общение с прессой: что говорят Павлович и Аспиналл до боя на UFC 295

В конце октября 2023 года Том Аспиналл высоко оценил навыки Сергея Павловича: «Как я уже говорил, он самый опасный боец в UFC, — сказал Аспиналл в интервью ТАСС. — У меня не так много времени на подготовку, но я готов доказать, что я лучший. Это та история, к которой я всегда стремился».

В апреле 2023 года Аспиналл заявил, что Павлович дважды снимался с поединка. Однако российский боец в интервью «СЭ» и YouTube-каналу «Ушатайка» опроверг его слова.

«Скоростной парень. Умеет бить, бороться, молодой, крепкий... Его минусы? Много разговаривает! Он же говорил, что я, оказывается, два раза снимался, убегал. Я никогда не снимался. Или визы не было, или какие-то ковидные истории. Мне кажется, в нашем деле ребята — профессионалы, и понимание совсем другое. У нас нет такого, что кто-то снялся. О другом мысли», — сказал Сергей.

Результат боя Павлович — Аспиналл на UFC 295

Поединок Павлович — Аспиналл, включая другие титульные бои в UFC, пройдет по формуле «пять раундов по пять минут». Досрочный победитель может быть определен, если произойдет нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием (сабмишен), дисквалификация одного из спортсменов. В другом случае победителя назовут судьи.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояний Прохазка — Перейра, Павлович — Аспиналл и других поединков.