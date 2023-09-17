Шевченко побывала в нокдауне и не вернула пояс. Ничья в титульнике — Валентину ждет трилогия с Грассо?

Мексиканка снова чуть не финишировала бывшую чемпионку.

Утром 17 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Валентина Шевченко провела реванш против Алексы Грассо. Бой представительниц Киргизии и Мексики стал титульным реваншем: 4 марта 2023-го Шевченко потеряла пояс, уступив Грассо в четвертом раунде болевым приемом — давление на челюсть.

До боя с мексиканкой Валентина проигрывала в UFC только дважды, и оба раза — Аманде Нуньес. Перед первым боем с Грассо Шевченко шла на серии из девяти побед подряд, восемь из которых — в поединках за титул в наилегчайшем дивизионе.

Несмотря на поражение, Шевченко шла фаворитом в поединке с Грассо, которая перед завоеванием пояса выиграла четыре боя кряду и не имела по-настоящему серьезной оппозиции. Так, бывшей чемпионке Карле Эспарзе Грассо проиграла решением, а самый многообещающий боец в минимальном дивизионе Татьяна Суарес задушила Алексу в первом раунде.

Поединок начался с инициативы Валентины, которая часто била джебы и оверхенды, а также проверяла корпус Грассо мидл-киком. В середине раунда Шевченко попробовала пройти в ноги, но перевести соперницу не удалось. За минуту до конца отрезка Валентина все же перевела бой на канвас после клинча, попыталась выйти за спину, но удушающий завершить не получилось.

Грассо выглядела увереннее в стойке. Она выбрасывала заметно больше ударов, хотя у Валентины было немного больше акцентированных попаданий. Через минуту после начала второго раунда Грассо отправила Шевченко в нокдаун: претендентка упала, но не растерялась, сделала кувырок и не позволила мексиканке развить атаку. Затем Шевченко поднялась и сама перевела Грассо, в итоге чуть не получив ап-кик. Валентина почти половину раунда работала из гарда, но победу в пятиминутке ей это не гарантирует.

В третьем раунде после обмена в стойке Валентина перевела Грассо и вышла на удушающий Брабо. Шевченко душила соперницу около минуты, но Грассо не постучала и не уснула. Валентина ослабила захват, но осталась контролировать Грассо из-за спины, попытавшись выйти на ручной треугольник, а затем на рычаг локтя. Безуспешно, но раунд Шевченко точно забрала.

Валентина Шевченко.

По общему числу ударов Грассо превосходила Валентину, но по остальным ключевым показателям Шевченко была лучше, в том числе по акцентированным ударам, не говоря уже о контроле и тейкдаунах. Первая половина четвертого отрезка прошла в стойке, а когда Шевченко прошла в ноги, она несколько раз получила коленом в голову, причем удары были легальными. Мексиканка забирала раунд, хоть и после одного из ударов получила рассечение. За 30 секунд до сирены Валентина вошла в клинч, а Грассо перевела бой на канвас и попробовал провести скручивание пятки, но не хватило времени.

Пятый отрезок Валентина решила проводить в стойке. Шевченко действовала вторым номером и здорово контратаковала, перебивая Грассо, но за полторы минуты до конца она попыталась перевести Алексу и ошиблась. Мексиканка вышла за спину и попыталась задушить соперницу. Валентина этого сделать не позволила.

После пяти раундов сложно было представить, что могли насчитать судьи. Они действительно удивили: 48:47, 47:48, 47:47 — ничья раздельным решением! Пояс остается у Алексы Грассо, а нас, вероятно, ждет третий поединок.