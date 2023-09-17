Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:45

Шевченко побывала в нокдауне и не вернула пояс. Ничья в титульнике — Валентину ждет трилогия с Грассо?

Отдел единоборств «СЭ»
Бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо.
Telegram Дзен
Мексиканка снова чуть не финишировала бывшую чемпионку.

Утром 17 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Валентина Шевченко провела реванш против Алексы Грассо. Бой представительниц Киргизии и Мексики стал титульным реваншем: 4 марта 2023-го Шевченко потеряла пояс, уступив Грассо в четвертом раунде болевым приемом — давление на челюсть.

До боя с мексиканкой Валентина проигрывала в UFC только дважды, и оба раза — Аманде Нуньес. Перед первым боем с Грассо Шевченко шла на серии из девяти побед подряд, восемь из которых — в поединках за титул в наилегчайшем дивизионе.

Несмотря на поражение, Шевченко шла фаворитом в поединке с Грассо, которая перед завоеванием пояса выиграла четыре боя кряду и не имела по-настоящему серьезной оппозиции. Так, бывшей чемпионке Карле Эспарзе Грассо проиграла решением, а самый многообещающий боец в минимальном дивизионе Татьяна Суарес задушила Алексу в первом раунде.

Поединок начался с инициативы Валентины, которая часто била джебы и оверхенды, а также проверяла корпус Грассо мидл-киком. В середине раунда Шевченко попробовала пройти в ноги, но перевести соперницу не удалось. За минуту до конца отрезка Валентина все же перевела бой на канвас после клинча, попыталась выйти за спину, но удушающий завершить не получилось.

Грассо выглядела увереннее в стойке. Она выбрасывала заметно больше ударов, хотя у Валентины было немного больше акцентированных попаданий. Через минуту после начала второго раунда Грассо отправила Шевченко в нокдаун: претендентка упала, но не растерялась, сделала кувырок и не позволила мексиканке развить атаку. Затем Шевченко поднялась и сама перевела Грассо, в итоге чуть не получив ап-кик. Валентина почти половину раунда работала из гарда, но победу в пятиминутке ей это не гарантирует.

В третьем раунде после обмена в стойке Валентина перевела Грассо и вышла на удушающий Брабо. Шевченко душила соперницу около минуты, но Грассо не постучала и не уснула. Валентина ослабила захват, но осталась контролировать Грассо из-за спины, попытавшись выйти на ручной треугольник, а затем на рычаг локтя. Безуспешно, но раунд Шевченко точно забрала.

Валентина Шевченко.

По общему числу ударов Грассо превосходила Валентину, но по остальным ключевым показателям Шевченко была лучше, в том числе по акцентированным ударам, не говоря уже о контроле и тейкдаунах. Первая половина четвертого отрезка прошла в стойке, а когда Шевченко прошла в ноги, она несколько раз получила коленом в голову, причем удары были легальными. Мексиканка забирала раунд, хоть и после одного из ударов получила рассечение. За 30 секунд до сирены Валентина вошла в клинч, а Грассо перевела бой на канвас и попробовал провести скручивание пятки, но не хватило времени.

Пятый отрезок Валентина решила проводить в стойке. Шевченко действовала вторым номером и здорово контратаковала, перебивая Грассо, но за полторы минуты до конца она попыталась перевести Алексу и ошиблась. Мексиканка вышла за спину и попыталась задушить соперницу. Валентина этого сделать не позволила.

После пяти раундов сложно было представить, что могли насчитать судьи. Они действительно удивили: 48:47, 47:48, 47:47 — ничья раздельным решением! Пояс остается у Алексы Грассо, а нас, вероятно, ждет третий поединок.

Валентина Шевченко
UFC
2
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Алина Горбачева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Россиянин Магомедов и украинец Блесецкий не пожали друг другу руки после 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аж шесть человек из школьного класса Даны Уайта добились больших успехов в жизни. И дело не в образовании