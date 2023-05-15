Старший тренер сборной России Галстян: «Первые дни ЧМ по дзюдо были тяжелыми их-за отсутствия медалей»

Старший тренер сборной России по дзюдо Арсен Галстян объяснил, почему первые дни ЧМ-2023 в Дохе дались россиянам непросто.

«Первые дни были тяжелые, отсутствие медалей давило, поэтому приходилось дополнительно настраивать ребят, чтобы они взяли себя в руки и пошли биться за золото. Мы амбициозные люди. Конечно, хотели иметь медали в каждом весе. Но мы все равно рады, потому что чемпионов мира в России можно по пальцам пересчитать», — цитирует Галстяна ТАСС.

На данный момент на счету сборной России две медали: золото Армана Адамяна и серебро Инала Тасоева.