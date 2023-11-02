Адвокат рассказал, что грозит бойцу поп-ММА Самбросу, которого задержали с неизвестным веществом

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о том, что грозит бойцу кулачной лиги Hardcore Fighting Кириллу Самбросу.

2 ноября стало известно, что Самброса задержали с неизвестным веществом в Москве.

«Тут нужно смотреть на количество найденных наркотических веществ: если в значительном размере, то наказание до трех лет, но, по практике, можно отделаться и штрафом в размере примерно 20 тыс. рублей и судебным штрафном.

Но если следствие докажет попытки сбыта, покушение на сбыт, то там уже статья 228.1, и там наказание будет зависеть от массы вещества. Но там уже более длительные сроки лишения свободы — до 20 лет или пожизненно, если мы имеем в виду особо крупный размер", — цитирует Калинова «Газета.Ru».

26-летний боец выступает в полусредней и средней весовых категориях с 2020 года. Самброс также участвует в народной лиге «Наше Дело», которая проводит бои профессионалов, блогеров, артистов и телеведущих.