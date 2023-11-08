Гаджи Автомат объявил о завершении карьеры: «Я выхожу на работу»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что он не в состоянии оплачивать квартиру и теперь вынужден выйти на работу.

«Мир вашему дому, дорогие друзья, — сказал Гаджиев в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — И на этой прекрасной ноте я хочу поставить точку в своей карьере и поблагодарить каждую лигу и каждого руководителя: TopDog, «РЕН-ТВ», «Махач», Hardcore, Анатолий Сульянов, Даня Регбист, Камил Гаджиев, большое вам спасибо и процветания вашим лигам.

Что касается моего психологического и морального состояния, оно на прекрасно уровне. Что касается моего физического и финансового состояния, тут у меня проблемы — я не могу оплачивать квартиру, нам пришлось съехать к маме. Не в коем случае я не жалуюсь — привожу факты. Оплаты больниц, капельниц, процедур физиотерапии я убираю на второе место и выхожу на работу, потому что мне важнее оплачивать занятия и развитие своего ребенка: садик, дошкольные занятия, футбол, английский, шахматы, плавание — для меня это важнее.

На данном этапе, если в дальнейшем, Иншаллах, со мной все будет хорошо, конечно, я обязательно вернусь, но на данном этапе я ставлю точку».

Наврузов проиграл Фернандо Родригесу техническим нокаутом в первом раунде в поединке по правилам кикбоксинга, получив перелом предплечья. Бой проходил 17 февраля в Минске.