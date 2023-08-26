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Бокс/ММА

26 августа, 23:20

Экс-боец UFC нокаутировал Штыркова в первом раунде. Бой с Минеевым теперь под вопросом?

Отдел единоборств «СЭ»
Иван Штырков.
Фото Скриншот из трансляции
Иван Штырков.
Фото Скриншот из трансляции
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Иван не справился с 41-летним соперником.

Вечером 26 августа в Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир Hardcore Boxing, в соглавном событии которого встретились бойцы ММА Иван Штырков и Константин Ерохин.

Для Штыркова этот поединок стал третьим по правилам бокса, ранее он одолел Ивана Смирнова и проиграл Магомеду Исмаилову, оба боя завершились единогласным решением судей. Ерохин дебютировал в боксе, но ранее он дважды бился на голых кулаках, против Саиджона Салихова и Роба Морроу, и обе встречи выиграл досрочно.

Иван Штырков.
Фото Скриншот из трансляции

В габаритах бойцы были приблизительно равны, разве что Ерохин имел небольшое преимущество в размахе рук. Зато возраст на стороне 34-летнего Штыркова, который на семь лет младше оппонента. Поединок по формуле «шесть раундов по три минуты» проходил в тяжелом весе, хотя в ММА бойцы обычно выступают в полутяжах.

Бой начался с хороших попаданий от Ерохина, которые дезориентировали Штыркова. Константин воспользовался тем, что соперника повело, и начал набрасывать больше ударов, отправив Ивана в нокдаун левым оверхендом. Уральский Халк встал и продолжил бой, но ненадолго. Ерохин провел еще одну серию силовых ударов и уронил Штыркова. Иван снова поднялся, но рефери решил, что продолжать он больше не готов.

Ерохин завоевал пояс HBA в тяжелом весе, а триатлон Штыркова начался с жесткого поражения и теперь вообще стоит под вопросом. Изначально в планах Ивана были три поединка за два месяца: с Ерохиным по боксу, с Максимом Гришиным по ММА и с Владимиром Минеевым по кикбоксингу. Но непонятно, будет ли Уральский Халк так же интересен промоутерам и зрителям после нокаута в первом раунде.

Иван Штырков
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