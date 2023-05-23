Олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили до чемпионата мира по тхэквондо

Олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили до чемпионата мира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на World Taekwondo.

Сообщается, что всего качестве нейтральных спортсменов были допущены 14 россиян: серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина и бронзовый призер Игр Михаил Артамонов, Алиса Ангелова, Идар Багов, Кристина Адебайо, Полина Хан, Маргарита Близнякова, Георгий Гурциев, Елизавета Ряднинская, Рафаэль Камалов, Илья Данилов, Вячеслав Бовкун и Юлия Зайцева и Лилия Хузина.

Также до соревнований были допущены девять белорусских спортсменов: Артем Плонис, Кадырбеч Дауров, Иван Павловский, Максим Бандаревич, Владислава Сорокина, Али Радван, Валерия Смычкова, Виталия Лазута и Егор Козлов.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.